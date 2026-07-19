Під Києвом знищено склад продуктів для ресторанів і мереж фастфуду
2026-19-07    95

Під Києвом знищено склад продуктів для ресторанів і мереж фастфуду

Унаслідок російського удару під Києвом було знищено складський комплекс, який забезпечував постачання продуктів для закладів громадського харчування, ресторанів, кафе та мереж фастфуду. Під час пожежі згоріли запаси продукції компаній METRO, FRIANNA FOODS і SANTA-UKRAINE, зокрема картопля фрі, напівфабрикати, риба та морепродукти. За попередньою інформацією, у момент атаки на складі перебувала лише частина товарних запасів.

Уражений логістичний об’єкт використовувався для забезпечення поставок широкого асортименту продуктів харчування професійним клієнтам сегмента HoReCa. Саме через такі розподільчі центри здійснюється доставка замороженої продукції, напівфабрикатів і товарів тривалого зберігання до ресторанів, кафе, готелів і закладів швидкого харчування в різних регіонах країни.

За наявною інформацією, серед знищеної продукції були заморожена картопля фрі, рибна продукція, морепродукти та інші товари, які використовуються у щоденній роботі закладів громадського харчування. Частина операторів ринку вже оцінює можливі наслідки для логістики та обсягів поставок, оскільки відновлення запасів може потребувати додаткового часу.

Окремо повідомляється, що внаслідок російської атаки пошкоджень також зазнав склад компанії Goodwine під Києвом. Представники компанії уточнили, що на момент удару на об’єкті знаходилася лише частина товарних запасів, що дозволило уникнути втрати всього асортименту продукції. Інформація про масштаби матеріальних збитків та строки відновлення роботи уточнюється.

Експерти логістичного ринку зазначають, що знищення великих складських комплексів насамперед впливає на швидкість доставки товарів, а не завжди призводить до довготривалого дефіциту продукції. Більшість великих дистриб’юторів мають розгалужену систему складів і можуть частково перерозподіляти поставки між регіонами. Водночас окремі категорії імпортної продукції можуть тимчасово бути менш доступними через необхідність формування нових запасів.

Сегмент HoReCa залишається одним із найбільших споживачів заморожених продуктів, картоплі фрі, риби та морепродуктів. Такі товари переважно постачаються централізовано великими дистриб’юторами, що дозволяє підтримувати стабільний асортимент у ресторанах і мережах швидкого харчування. Пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до коригування графіків поставок, збільшення транспортних витрат і необхідності пошуку альтернативних каналів постачання.

Після початку повномасштабної війни логістичні центри, склади та виробничі підприємства неодноразово ставали об’єктами російських атак. Бізнес адаптувався до цих ризиків, створюючи резервні майданчики, диверсифікуючи маршрути перевезень та розподіляючи товарні запаси між кількома регіонами. Такі рішення дають змогу швидше відновлювати ланцюги постачання після пошкодження окремих об’єктів.

Оператори ринку продовжують оцінювати наслідки знищення складу під Києвом. Остаточний вплив на забезпечення ресторанів, кафе та мереж фастфуду залежатиме від швидкості відновлення логістики, наявності резервних запасів і можливостей постачальників оперативно компенсувати втрачені обсяги продукції.

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