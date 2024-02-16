Під Авдіївкою росіяни зазнали великих втрат

У разі окупації Авдіївки, росіяни не зможуть швидко просунутися й захопити великі населені пункти на захід від міста. Війська агресора зазнали дуже великих втрат і для захоплення нових територій, їм потрібен тривалий період відновлення й відпочинку.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, росіяни почали свій наступ з метою захоплення Авдіївки у жовтні минулого року. Однак лише нещодавно вони почали тактично просуватися через місто після кількох місяців піхотних штурмів і хвиль масових механізованих атак з величезними втратами техніки й живої сили.

Аналітики похвалили ЗСУ за гарні оборонні укріплення, створені поблизу населених пунктів навколо Авдіївки, які противник також намагається захопити. Найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід від Авдіївки. Як зазначається, росіяни не демонструють готовність реалізувати швидке механізоване просування вперед і окупувати ці міста й села у найближчій чи навіть середньостроковій перспективі.