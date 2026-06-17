ПФУ перевірятиме авто, депозити та покупки: хто може втратити субсидію

Пенсійний фонд України продовжує перевіряти майновий стан отримувачів житлових субсидій, приділяючи особливу увагу дорогим покупкам, банківським заощадженням, транспортним засобам та іншим фінансовим операціям. Контроль поширюється на громадян, які вже отримують державну допомогу або звернулися за її призначенням, а результати перевірок можуть стати підставою для відмови у виплатах чи їх припинення.

Під час оцінки права на субсидію враховуються витрати, здійснені протягом останніх 12 місяців до подання заяви або вже після призначення допомоги. Якщо заявник чи член його сім’ї здійснив покупку або фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень, це може вплинути на рішення щодо надання державної підтримки. При цьому джерело коштів значення не має, оскільки до уваги беруться як власні заощадження, так і кредитні ресурси.

Однією з найпоширеніших причин втрати права на субсидію залишається придбання автомобіля. Виплати можуть бути скасовані, якщо у власності родини з’явився транспортний засіб, якому менше п’яти років. Аналогічне правило застосовується до домогосподарств, що володіють двома автомобілями віком до 15 років. Виключення передбачене лише для транспортних засобів, які були безоплатно передані державою або благодійними організаціями.

Пенсійний фонд також аналізує інформацію про банківські рахунки та фінансові активи отримувачів допомоги. Якщо загальна сума депозитів або коштів на рахунках перевищує 100 тисяч гривень, житлова субсидія може бути скасована. Такий критерій використовується для визначення реального фінансового стану сім’ї та її потреби у державній підтримці.

Окремий контроль стосується громадян, які тривалий час перебувають за межами України. Якщо людина знаходилася за кордоном понад 60 днів, це також може вплинути на право отримувати субсидію. Для перевірки цієї інформації Пенсійний фонд використовує дані Державної прикордонної служби про перетин державного кордону.

Причиною для перегляду права на соціальну допомогу може стати придбання нерухомості або земельної ділянки. Крім того, враховується склад домогосподарства, зокрема наявність працездатних осіб, які не працевлаштовані, не навчаються та не перебувають на обліку в центрі зайнятості. У таких випадках державні органи можуть ухвалити рішення про припинення виплат після перевірки відповідних обставин.

Ще одним фактором ризику залишається заборгованість за житлово-комунальні послуги. Якщо борг накопичився більш ніж за три місяці, отримувач може втратити право на державну допомогу. Така норма застосовується для стимулювання своєчасної оплати комунальних платежів та контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

У разі встановлення порушень після призначення субсидії Пенсійний фонд має право скасувати виплати заднім числом. Це означає, що громадянину доведеться повернути до державного бюджету всю суму отриманої допомоги за період, протягом якого він не відповідав встановленим критеріям. Перевірити актуальний статус субсидії можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України або за допомогою застосунку «Дія».