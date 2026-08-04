Петиція пропонує переглянути бронювання для багатодітних батьків
2026-04-08    83

Петиція пропонує переглянути бронювання для багатодітних батьків

На офіційному сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію із закликом переглянути чинні правила бронювання від мобілізації для чоловіків, які мають трьох і більше дітей. Автор звернення пропонує скасувати автоматичне бронювання для цієї категорії громадян, аргументуючи ініціативу необхідністю забезпечення більш рівного підходу до виконання військового обов’язку. Станом на момент публікації петиція є лише громадською ініціативою та не змінює чинного законодавства.

У тексті звернення автор ставить питання щодо різниці у правовому статусі багатодітних батьків і чоловіків, які виховують двох дітей. На його думку, чинний механізм створює нерівність, оскільки батько трьох дітей має передбачені законом підстави для відстрочки від мобілізації, тоді як чоловік із двома дітьми може проходити військову службу протягом тривалого часу. Саме цей підхід пропонується переглянути шляхом внесення змін до відповідних норм.

Петиція не означає автоматичного розгляду питання урядом чи ухвалення будь-яких рішень. Відповідно до встановленої процедури, електронне звернення має набрати визначену законом кількість підписів у встановлений строк. Лише після цього Кабінет Міністрів зобов’язаний надати офіційну відповідь щодо порушеного питання. До моменту завершення цієї процедури всі чинні правила залишаються без змін.

Наразі законодавство передбачає низку підстав для отримання відстрочки від мобілізації, серед яких є утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Такі норми визначені Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та застосовуються незалежно від появи окремих петицій чи громадських ініціатив. Будь-які зміни до цих положень можуть бути внесені лише після ухвалення відповідних законодавчих рішень.

Питання мобілізації та підстав для відстрочки залишається одним із найбільш обговорюваних у суспільстві після запровадження оновлених правил військового обліку та змін до мобілізаційного законодавства. У різні періоди до органів влади надходили петиції як із пропозиціями розширити перелік категорій громадян, які можуть отримати відстрочку, так і з вимогами переглянути чинні винятки. Реєстрація нового звернення свідчить про продовження суспільної дискусії навколо принципів комплектування Збройних сил.

Електронні петиції є одним із механізмів участі громадян у формуванні державної політики, однак сам факт їх реєстрації не означає підтримки запропонованих ідей урядом. Після досягнення необхідної кількості підписів орган влади розглядає звернення та публікує офіційну відповідь, яка може містити як підтримку пропозицій, так і аргументи щодо неможливості їх реалізації в межах чинного законодавства.

Порядок надання відстрочки від мобілізації неодноразово змінювався після запровадження воєнного стану. Законодавець періодично уточнював перелік категорій громадян, які мають право на відстрочку, а також критерії підтвердження відповідного статусу. Остаточне рішення щодо можливого перегляду цих норм може ухвалюватися виключно в межах законодавчого процесу.

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