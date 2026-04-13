Петер Мадяр: Угорщині доведеться сісти за стіл переговорів із Путіним
2026-13-04

Петер Мадяр: Угорщині доведеться сісти за стіл переговорів із Путіним

Якщо Путін зателефонує мені, я підніму слухавку. Але не думаю, що це станеться. Сам я не телефонуватиму. Про це заявив лідер угорської партії, що перемогла на виборах 12 квітня, Петер Мадяр.

Ще заяви новопризначеного прем’єр-міністра Угорщини:

▫️Про Україну: у наших інтересах — мати хороші відносини з усіма сусідами. Я готовий зустрітися з Зеленським. Наприклад, на полях Європейської ради.

▫️Ніхто не повинен говорити українцям, на яких умовах їм треба завершувати війну.

▫️Нам доведеться сісти за стіл переговорів із Путіним. Географічне положення ні РФ, ні Угорщини не зміниться. Наша енергетична залежність від Росії також збережеться. Ми будемо вести переговори.

▫️В Україні проживає дуже багато угорців. Там — наші історичні міста. У їхніх першорядних інтересах врегулювати спірні питання.

▫️Я хотів би врегулювати питання про мовний закон, який стосується інтересів угорської меншини в Україні. Це не таке вже велике прохання — щоб угорці, які там живуть, могли користуватися своєю рідною мовою.

Петер Мадяр
