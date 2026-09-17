Перший сніг в Україні у 2026 році: прогноз погоди на осінь

У 2026 році перший сніг у Києві, ймовірно, випаде не в жовтні, а вже в листопаді, оскільки сезонні моделі прогнозують для Центральної та Східної Європи, зокрема України, теплішу за норму осінь. Дані Copernicus Climate Change Service, оприлюднені 10 вересня, вказують на підвищену ймовірність температур вище кліматичних середніх значень у вересні-листопаді.

Модельні розрахунки ECMWF свідчать, що в Києві у жовтні ймовірність снігу залишається низькою. Перші стійкі нічні заморозки можуть прийти ближче до третьої декади місяця, тоді як найбільш імовірним періодом для мокрого снігу називають листопад.

На прогноз впливатиме, зокрема, потужна область високого тиску над Європою. За даними метеорологічних моделей, така циркуляція може ускладнювати проникнення холодного арктичного повітря в середні широти. Через це похолодання в столиці здатне розпочатися пізніше, ніж зазвичай, хоча точну дату першого снігу на такій відстані визначити неможливо.

У Copernicus зазначили, що сильні умови Ель-Ніньйо вже сформувалися в тропічній частині Тихого океану і, за останніми розрахунками, мають посилюватися до кінця 2026 року. Європейські сезонні прогнози при цьому вказують на м’який зимовий сценарій із температурами вище середніх на більшій частині континенту та підвищеною кількістю опадів у багатьох регіонах.

Для України прогноз Copernicus показує середню ймовірність теплішої за кліматичну норму осені. На карті температурних тенденцій для Центральної та Східної Європи, до яких належить і територія України, ймовірність позитивного температурного відхилення оцінюється приблизно у 40–50%. Це не означає, що тепла погода триватиме безперервно, а лише характеризує переважний сценарій для тримісячного періоду.

Сезонний прогноз не можна трактувати як точну погоду на конкретний день. Copernicus пояснює, що такі моделі працюють із ансамблями можливих сценаріїв і визначають імовірність того, що сезон буде теплішим, холоднішим, сухішим або вологішим за середні показники. Зі скороченням прогнозного горизонту точність звичайних метеопрогнозів зростає, тому конкретні дати снігопаду з’являться значно пізніше.

Кліматична статистика Києва також вказує на листопад як типовий час появи першого снігу. За даними кліматологині Олени Доніч, середня дата першого снігу в столиці припадає на 12 листопада. Водночас історичні спостереження показують значний розкид: найраніше сніг у Києві фіксували 6 жовтня 1971 року.

Останні роки також демонстрували різні сценарії. У 2025 році перший сніг у столиці спостерігали вже 2 жовтня, у 2024-му — 21 листопада, а у 2023 році снігопад пройшов 21–22 листопада. У 2022 році перший сніг у Києві випав 17 листопада. Ці дати показують, що поява першого снігу може істотно відхилятися від багаторічного середнього показника.

Сезонні прогнози також формуються на тлі незвичайно теплого 2026 року. За даними Copernicus, літо 2026 року стало одним із найтепліших за всю історію спостережень, а середня глобальна температура в січні-серпні була другою найвищою за відповідний період. У серпні температура поверхні океану за межами полярних районів досягла рекордного для цього місяця рівня, тоді як Ель-Ніньйо продовжував посилюватися.