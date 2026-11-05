Перший сніг: в Україні похолодає до -5°

У найближчі три дні, 6–8 листопада, в Україні очікується холодна погода з опадами у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу в окремих регіонах. За прогнозом Українського гідрометцентру, у нічні години температура місцями опускатиметься до 5 градусів морозу, тоді як удень повітря прогріватиметься максимум до 6 градусів тепла.

У п’ятницю, 6 листопада, невеликі дощі прогнозують уночі в північних, східних і місцями центральних областях, а вдень — на більшій частині території країни, за винятком більшості західних регіонів. Подекуди опади супроводжуватимуться мокрим снігом. У Карпатах очікується невеликий сніг.

Температура протягом доби становитиме 0–6 градусів тепла. Винятком стануть Карпати та Закарпаття, де вночі прогнозують від 1 до 6 градусів морозу. Вітер північно-західний, швидкістю 7–12 метрів за секунду. Вдень у більшості західних областей, а також на Житомирщині та Вінниччині місцями можливі пориви до 15–20 метрів за секунду.

У Києві 6 листопада очікується невеликий дощ. Температура протягом доби становитиме 4–8 градусів тепла. Сильного похолодання в столиці в цей день не прогнозують, однак погода залишатиметься прохолодною через північно-західний вітер.

У суботу, 7 листопада, характер погоди зміниться: у більшості областей місцями пройде невеликий сніг. У нічні години температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу, вдень очікується 0–6 градусів тепла. Північно-західний вітер збережеться, його швидкість становитиме 7–12 метрів за секунду.

У Києві в суботу також прогнозують невеликий сніг. Температура протягом доби становитиме 1–3 градуси тепла. Через близькі до нуля показники термометра опади можуть супроводжуватися підвищеною вологістю та слизькістю окремих ділянок доріг і тротуарів.

У неділю, 8 листопада, опади припиняться на більшій частині території України. Синоптики прогнозують суху погоду, проте нічні температури залишатимуться низькими. У більшості регіонів вони становитимуть від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 0–6 градусів тепла.

У столиці 8 листопада також буде без опадів. Уночі температура опуститься приблизно до 1 градуса морозу, вдень становитиме 3–5 градусів тепла. Таким чином, після дощів і мокрого снігу наприкінці робочого тижня вихідні в Києві будуть сухішими, але прохолодними.

Похолодання відбувається на тлі переходу до пізньої осені, коли нічна температура в окремих регіонах уже опускається нижче нуля, а денні показники залишаються позитивними. За таких умов дощові опади можуть переходити в мокрий сніг, особливо в районах із нижчою температурою повітря та на височинах.

Північно-західний вітер із поривами до 20 метрів за секунду в окремих областях посилюватиме відчуття холоду. Водіям і пішоходам варто враховувати можливість слизьких ділянок після нічних заморозків, зокрема на мостах, шляхопроводах і відкритих ділянках доріг.