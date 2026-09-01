«Перші ластівки» повертаються: стартували зйомки 3 сезону
2026-01-09    141

«Перші ластівки» повертаються: стартували зйомки 3 сезону

Київстар ТБ та Новий канал розпочали зйомки третього сезону серіалу «Перші ластівки. Нова реальність». Про старт виробництва нового Original-серіалу повідомили 31 серпня 2026 року. Проєкт стане прямим продовженням першого сезону, а його події розгортатимуться через вісім років після фатальних подій оригінальної історії.

У центрі сюжету знову опиняться Катя, Федя, Нік, Ден і Лєра. Колишні школярі вже подорослішали, однак пережите в підлітковому віці продовжує впливати на їхнє життя. Несподіване возз’єднання героїв запускає нову історію, у якій нерозкрите зло з минулого повертається в іншій формі.

Шоуранер серіалу Євген Тунік пояснив, що свідомо обрав продовження саме першого сезону, щоб показати трансформацію знайомих персонажів. За його словами, майже вісім років тому вони були школярами, які жили в мирний час і не могли передбачити, як зміняться їхнє життя та країна. У третьому сезоні творці планують відтворити українську реальність 2026 року, доповнивши сюжет темами штучного інтелекту та нових технологій.

Співрежисеркою нового сезону стала Крістіна Тинькевич, відома за фільмом «Як там Катя?», який отримав одну з головних нагород на фестивалі в Локарно. Для режисерки це робота над історією, яка поєднує особисті травми героїв із сучасними суспільними викликами.

До проєкту повертається основний акторський склад першого сезону. Серед учасників зйомок — Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Самчик і Таісія Щурук. За час, що минув після прем’єри, актори продовжили кар’єру в кіно, театрі та інших сферах. Максим Девізоров нині проходить військову службу, а Олександр Рудинський отримав міжнародне визнання та став лауреатом премії BAFTA.

«Повернення “Перших ластівок” для мене дуже особлива та щемка подія», — сказав Максим Девізоров. Актор зазначив, що за роки після завершення першої історії змінилися не лише персонажі, а й самі виконавці. За його словами, команда отримала значно більше професійного досвіду, а повернення до знайомих героїв стало новим творчим викликом.

Перший сезон «Перших ластівок» вийшов на українському телебаченні з історіями про булінг, підлітковий суїцид, психологічний тиск та ЛГБТК+. Серіал отримав мільйонну аудиторію, а за результатами глядацького голосування його визнали найкращим українським мінісеріалом десятиліття. Після прем’єри кількість звернень підлітків до громадської організації «Ла Страда-Україна» зросла більш ніж у шість разів.

Маркетинг-директорка Нового каналу Ольга Балабан заявила, що команда чекала на продовження проєкту багато років. За її словами, перший сезон задав високу планку для українського серіального виробництва та привернув увагу до тем, про які раніше рідше говорили на телебаченні. У Київстар ТБ також очікують, що спільне виробництво з Новим каналом дозволить розширити аудиторію серіалу.

Для Київстар ТБ третій сезон стане частиною розвитку власної лінійки Original-контенту. Виробники роблять ставку на повернення впізнаваних персонажів, але переносять їхню історію в реалії дорослого життя та сучасної України. Дата прем’єри нового сезону наразі не повідомлялася.

Євген Тунік є автором і шоуранером «Перших ластівок». Перший сезон серіалу розповідав про школярів і проблеми підліткового середовища, тоді як другий сезон мав окрему сюжетну історію та нових персонажів. Третій сезон повертає героїв першої частини та продовжує саме їхню сюжетну лінію після тривалої перерви.

Євген Тунік, Київстар ТБ, кіно, Максим Девізоров, Новий канал, Перші ластівки
Останні новини
Івановська попередила про штрафи за російську мову в шкільних чатах

Івановська попередила про штрафи за російську мову в шкільних чатах
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська 1 вересня заявила, читать далее
01-09, 12:36
РФ може продовжувати удари по Києву до виборів у Росії, — Буданов

РФ може продовжувати удари по Києву до виборів у Росії, — Буданов
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія може продовжувати читать далее
01-09, 11:31
В Україні можуть дозволити приватизацію знищеного житла

В Україні можуть дозволити приватизацію знищеного житла
Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію дозволити приватизацію державного та комунального читать далее
01-09, 11:17
Запрошення РФ на G20 загострило відносини Трампа з Європою

Запрошення РФ на G20 загострило відносини Трампа з Європою
Рішення президента США Дональда Трампа запросити Росію до участі у читать далее
01-09, 11:15
Росія масовано атакувала Київ і область: є загиблі та поранені

Росія масовано атакувала Київ і область: є загиблі та поранені
У ніч проти 1 вересня 2026 року російські війська завдали читать далее
01-09, 10:20
Путін і Сі провели переговори на полях саміту ШОС

Путін і Сі провели переговори на полях саміту ШОС
31 серпня у Киргизстані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва читать далее
01-09, 09:56
Сі Цзіньпін усунув генерала після чуток про держпереворот у Китаї

Сі Цзіньпін усунув генерала після чуток про держпереворот у Китаї
Китай 28 серпня усунув генералів Чжан Юся та Лю Чженьлі читать далее
01-09, 09:47
«Перші ластівки» повертаються: стартували зйомки 3 сезону

«Перші ластівки» повертаються: стартували зйомки 3 сезону
Київстар ТБ та Новий канал розпочали зйомки третього сезону серіалу читать далее
01-09, 09:46
Скотт Бессент зустрівся з представником РФ, Зеленський поговорив з Віткоффом

Скотт Бессент зустрівся з представником РФ, Зеленський поговорив з Віткоффом
Скотт Бессент, міністр фінансів США, 31 серпня проводить зустріч із читать далее
31-08, 18:54
Яке церковне свято 1 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 1 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
1 вересня 2026 року православна церква відзначає початок нового церковного читать далее
31-08, 17:03
Вадим Ченчик: біографія та цікаві факти про генерал-майора ДПСУ

Вадим Ченчик: біографія та цікаві факти про генерал-майора ДПСУ
Вадим Ченчик — український військовослужбовець, генерал-майор та багаторічний керівник оперативного читать далее
31-08, 14:09
Військових перевірятимуть на лудоманію

Військових перевірятимуть на лудоманію
Військових, командирів, психологів та людей, які проходять відбір до правоохоронних читать далее
31-08, 13:32
Школи Києва можуть перейти на змішане навчання з 1 вересня

Школи Києва можуть перейти на змішане навчання з 1 вересня
У Києві на початку нового навчального року змінюють формат роботи читать далее
31-08, 12:21
Світлана Тарабарова: біографія та цікаві факти про співачку

Світлана Тарабарова: біографія та цікаві факти про співачку
Світлана Тарабарова — українська співачка, авторка пісень, композиторка, музична продюсерка читать далее
31-08, 10:41
Samsung зробила ставку на новий формат складаних смартфонів

Samsung зробила ставку на новий формат складаних смартфонів
Samsung у 2026 році представила Galaxy Z Fold8 у новому читать далее
31-08, 10:35
«Фантомні патрулі» почали фіксувати порушення на дорогах Києва

«Фантомні патрулі» почали фіксувати порушення на дорогах Києва
З 31 серпня на дорогах Києва та Київської області відновили читать далее
31-08, 10:30
Чотири країни Європи попередили громадян про ризики поїздок в Україну

Чотири країни Європи попередили громадян про ризики поїздок в Україну
Наприкінці серпня Велика Британія, Нідерланди, Італія та Німеччина актуалізували або читать далее
31-08, 10:26
«Шепотун»: Netflix випустив новий трилер з Де Ніро та Адамом Скоттом

«Шепотун»: Netflix випустив новий трилер з Де Ніро та Адамом Скоттом
Netflix випустив психологічний кримінальний трилер «Шепотун», знятий за однойменним романом читать далее
31-08, 10:01
Яке церковне свято 31 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 31 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
31 серпня 2026 року православна церква вшановує Покладення чесного пояса читать далее
30-08, 16:24
Денис Берінчик: біографія та цікаві факти про українського боксера

Денис Берінчик: біографія та цікаві факти про українського боксера
Денис Берінчик — український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор читать далее
30-08, 16:21
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар