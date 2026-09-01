«Перші ластівки» повертаються: стартували зйомки 3 сезону

Київстар ТБ та Новий канал розпочали зйомки третього сезону серіалу «Перші ластівки. Нова реальність». Про старт виробництва нового Original-серіалу повідомили 31 серпня 2026 року. Проєкт стане прямим продовженням першого сезону, а його події розгортатимуться через вісім років після фатальних подій оригінальної історії.

У центрі сюжету знову опиняться Катя, Федя, Нік, Ден і Лєра. Колишні школярі вже подорослішали, однак пережите в підлітковому віці продовжує впливати на їхнє життя. Несподіване возз’єднання героїв запускає нову історію, у якій нерозкрите зло з минулого повертається в іншій формі.

Шоуранер серіалу Євген Тунік пояснив, що свідомо обрав продовження саме першого сезону, щоб показати трансформацію знайомих персонажів. За його словами, майже вісім років тому вони були школярами, які жили в мирний час і не могли передбачити, як зміняться їхнє життя та країна. У третьому сезоні творці планують відтворити українську реальність 2026 року, доповнивши сюжет темами штучного інтелекту та нових технологій.

Співрежисеркою нового сезону стала Крістіна Тинькевич, відома за фільмом «Як там Катя?», який отримав одну з головних нагород на фестивалі в Локарно. Для режисерки це робота над історією, яка поєднує особисті травми героїв із сучасними суспільними викликами.

До проєкту повертається основний акторський склад першого сезону. Серед учасників зйомок — Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Самчик і Таісія Щурук. За час, що минув після прем’єри, актори продовжили кар’єру в кіно, театрі та інших сферах. Максим Девізоров нині проходить військову службу, а Олександр Рудинський отримав міжнародне визнання та став лауреатом премії BAFTA.

«Повернення “Перших ластівок” для мене дуже особлива та щемка подія», — сказав Максим Девізоров. Актор зазначив, що за роки після завершення першої історії змінилися не лише персонажі, а й самі виконавці. За його словами, команда отримала значно більше професійного досвіду, а повернення до знайомих героїв стало новим творчим викликом.

Перший сезон «Перших ластівок» вийшов на українському телебаченні з історіями про булінг, підлітковий суїцид, психологічний тиск та ЛГБТК+. Серіал отримав мільйонну аудиторію, а за результатами глядацького голосування його визнали найкращим українським мінісеріалом десятиліття. Після прем’єри кількість звернень підлітків до громадської організації «Ла Страда-Україна» зросла більш ніж у шість разів.

Маркетинг-директорка Нового каналу Ольга Балабан заявила, що команда чекала на продовження проєкту багато років. За її словами, перший сезон задав високу планку для українського серіального виробництва та привернув увагу до тем, про які раніше рідше говорили на телебаченні. У Київстар ТБ також очікують, що спільне виробництво з Новим каналом дозволить розширити аудиторію серіалу.

Для Київстар ТБ третій сезон стане частиною розвитку власної лінійки Original-контенту. Виробники роблять ставку на повернення впізнаваних персонажів, але переносять їхню історію в реалії дорослого життя та сучасної України. Дата прем’єри нового сезону наразі не повідомлялася.

Євген Тунік є автором і шоуранером «Перших ластівок». Перший сезон серіалу розповідав про школярів і проблеми підліткового середовища, тоді як другий сезон мав окрему сюжетну історію та нових персонажів. Третій сезон повертає героїв першої частини та продовжує саме їхню сюжетну лінію після тривалої перерви.