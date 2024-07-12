Переведення годинників на «літній» та «зимовий» в Україні час скасують
2024-12-07    241

Переведення годинників на «літній» та «зимовий» в Україні час скасують

Комітет ВР з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 4201 про обчислення часу в Україні. Документ, зокрема, передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

На думку авторів законопроєкту, щорічне переведення стрілок годинника на годину вперед і назад спричиняє низку негативних наслідків, наприклад, призводить до зміни біологічних ритмів людини.

Наукові дослідження пов’язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також в законопроєкті зазначається, що переведення годинника не допомагає енергозаощадженню.

У законопроєкті пропонують встановити, що для всієї України буде «київський час» (UTC (UA) +2). Зазначимо, це відповідає часу, який нині є «зимовим».

зимовий час, літній час
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