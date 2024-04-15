Переселенцям блокують пенсії

Українці повідомляють, що переселенцям почали блокувати пенсії. Причина – “Ощадбанк” перестав передавати до Пенсійного фонду дані про ідентифікацію ВПО. І тепер треба самостійно звертатися до ПФУ.

“Мама пройшла ідентифікацію в касі банку в лютому місяці (подивилася залишок у касі), зателефонували до ПФУ, де сказали, що Ошадбанк перестав надавати інформацію про ідентифікацію, і нічого не відображається. Тільки особисте звернення до ПФУ, де потрібно вистояти в ПФУ, де потрібно вистояти 80-річному пенсіонеру. Все для людей.

За її словами, “Ощадбанк” зобов’язаний робити таку ідентифікацію на підставі постанови Кабміну №637 від 05.11.2014.

Користувачці заперечили, що до Пенсійного фонду їхати необов’язково, оскільки відомство може провести ідентифікацію у режимі відеоконференції.

На що інші учасники форуму повідомили, що ця функція на сайті ПФУ працює з перебоями.

“У мене є особистий кабінет на електронному порталі ПФУ. Кілька разів авторизувався в кабінеті за допомогою Дія.Підпис. Результат-блокування пенсії. Отже, цей варіант ідентифікації не працює”, – повідомив інший користувач.