Перереєстрація прав власності в Україні: все що до 2013 підпадає “під роздачу”

Українці мають перереєструвати права власності на нерухомість у новому держреєстрі, якщо її набули до 2013 року, пише Міністерство юстиції України.

Дані з Реєстру прав власності на нерухоме майно не увійшли автоматично до нового Державного реєстру прав. Тим, хто набув право власності до 2013 року, потрібно внести його в новий реєстр самостійно.

Міністерство радить звернутися до державного реєстратора в ЦНАП або нотаріуса, які працюють в межах області де розташована нерухомість. Попередньо підготувавши документи, що підтверджують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо).