Переможниця Євробачення-2026 Dara показала фото з відпочинку на Криті

Переможниця «Євробачення-2026», болгарська співачка Dara, справжнє ім’я якої Даріна Йотова, 12 жовтня опублікувала в Instagram фотографії з відпочинку на грецькому острові Крит. 28-річна артистка проводить осінні канікули в курортному місті Елунда, де позувала на тлі моря в купальнику з принтом зебри та продемонструвала кілька незвичних літніх образів.

У фотодобірці співачка з’явилася в білому короткому топі, головному уборі із сітчастою текстурою та з квіткою у волоссі. В іншому образі вона поєднала купальник із шортами-бермудами. Для знімків артистка обрала морські пейзажі, а частину кадрів присвятила місцевій атмосфері та відпочинку далеко від сцени.

Публікацію Dara супроводила розповіддю про враження від подорожі. «Трохи ближче до моря, трохи далі від шуму. Відкриті серця, безкраї краєвиди, неймовірна їжа, красиві душі. Усі інгредієнти для маленького дива», — написала співачка.

На фотографіях також є кадри з фруктами та кумедні пози перед камерою. Артистка продемонструвала не лише пляжні образи, а й більш грайливу сторону своєї фотосесії. Зокрема, на одному зі знімків вона позує з персиком. Інші фотографії зосереджені на відпочинку біля моря та деталях її стилю.

Поїздка до Греції відбулася після перемоги Dara на «Євробаченні-2026», яка привернула додаткову увагу до болгарської виконавиці. Після конкурсу її ім’я стало частіше з’являтися в міжнародному музичному інформаційному просторі, а публікації в соціальних мережах дають шанувальникам змогу стежити за життям артистки поза виступами.

Для Dara Instagram залишається майданчиком, де вона ділиться не лише музичними новинами, а й особистими моментами. У новій добірці співачка зробила акцент на подорожі, природі та гастрономічних враженнях. Водночас фотографії демонструють її інтерес до виразних образів і роботи перед камерою, що відповідає сценічному іміджу артистки.

Крит є одним із найпопулярніших туристичних напрямків Греції. Острів відомий пляжами, гірськими ландшафтами, археологічними пам’ятками та курортами на узбережжі Середземного моря. Елунда розташована на північному сході острова, неподалік міста Агіос-Ніколаос, і відома готелями, морськими краєвидами та можливостями для відпочинку біля води.

Даріна Йотова виступає під сценічним ім’ям Dara та представляє болгарську попмузику. Перемога на «Євробаченні-2026» стала важливою подією в її кар’єрі, оскільки конкурс традиційно забезпечує виконавцям широку міжнародну аудиторію. Подальший розвиток її музичного проєкту залежатиме від нових релізів, концертної діяльності та інтересу слухачів після конкурсу.