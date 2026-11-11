Переговори в Абу-Дабі: Мединський заговорив про перспективи миру

Помічник президента РФ і керівник російської делегації Володимир Мединський 11 листопада заявив, що Росія та Україна могли наблизитися до мирного врегулювання за підсумками дводенних тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участю США. Водночас він визнав, що подальший розвиток переговорного процесу залежатиме від позицій Києва, Вашингтона та європейських країн, а досягнуті результати поки не дають підстав говорити про остаточну домовленість щодо завершення війни.

Відповідаючи на запитання про те, чи стали сторони ближчими до миру після зустрічей в Об’єднаних Арабських Еміратах, Мединський висловив обережний оптимізм. За його словами, подальший результат залежить від усіх учасників процесу, зокрема від того, наскільки конструктивними будуть позиції України та Сполучених Штатів. Окремо представник Кремля згадав Європу, заявивши, що її роль залежатиме від того, чи «обретет разум».

Переговори Росії, України та США проходили 10–11 листопада у закритому форматі. Російську делегацію очолював Мединський, українську — секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Американську сторону представляли спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Зустріч стала черговою спробою адміністрації Дональда Трампа просунути переговорний процес щодо припинення російсько-української війни.

Після завершення зустрічей Мединський повідомив, що делегації обмінялися позиціями щодо врегулювання конфлікту. За його словами, з окремих питань вдалося досягти взаєморозуміння, тоді як щодо інших розбіжності збереглися. Він наголосив, що обговорення продовжиться, однак не повідомив, які саме положення стали предметом зближення позицій.

Однією з центральних тем переговорів стала майбутня архітектура європейської безпеки. Мединський заявив, що Росія виступає за створення нової системи міжнародної безпеки, яка, за його формулюванням, має бути справедливою та не передбачати обмежень для окремих держав. Він також стверджував, що це питання неодноразово порушувалося російською стороною раніше.

Водночас переговорник дав зрозуміти, що Москва не розглядає європейські країни як повноцінних учасників нинішнього переговорного формату. За його словами, російська делегація не отримувала від європейських держав конкретних мирних ініціатив, тому не бачить предмета для окремих дискусій із ними. Така позиція демонструє розбіжності між підходами Росії та європейських урядів до участі Європи у визначенні майбутніх безпекових домовленостей.

Мединський також заявив, що не розкриватиме конкретних деталей переговорного процесу до досягнення остаточних домовленостей. Він пояснив це тим, що передчасне оприлюднення змісту обговорень може бути недоцільним, поки сторони не погодили остаточні параметри можливих рішень. Таким чином, публічні заяви російської делегації поки не дають можливості встановити, чи йдеться про конкретне зближення позицій щодо припинення бойових дій, чи переважно про обговорення загальних принципів майбутньої системи безпеки.

Окремим практичним результатом зустрічі стала принципова домовленість про новий масштабний обмін військовополоненими між Росією та Україною. Про це повідомив Мединський після завершення переговорів. За його словами, представники російської делегації цілеспрямовано працювали над гуманітарним напрямом, а конкретні параметри майбутнього обміну мають оприлюднити пізніше. Українська сторона також повідомляла про можливість одного з найбільших обмінів. Водночас домовленість щодо полонених не означає досягнення політичної угоди про завершення війни.

Американські представники також повідомили про просування в окремих напрямах. Джаред Кушнер заявив про суттєвий прогрес у питанні гарантій безпеки для України, а керівник української делегації Рустем Умєров позитивно оцінив результати обговорення безпекових питань. Однак територіальне питання залишається одним із найскладніших елементів переговорів. Кушнер охарактеризував його як найважчу частину процесу, а Мединський після зустрічі зробив заяву про намір Росії повернути кожну п’ядь території, яку Москва вважає своєю. Це свідчить про збереження принципових суперечностей між сторонами.

Наступним етапом можуть стати нові контакти за участю американських посередників. За підсумками зустрічей сторони не оголосили про припинення вогню або погодження остаточного мирного документа. Не оприлюднено також конкретних параметрів можливих територіальних компромісів і механізмів реалізації гарантій безпеки. Тому заяву Мединського про наближення до миру поки слід розглядати як його політичну оцінку результатів переговорів, а не як підтвердження досягнення домовленості про завершення війни.