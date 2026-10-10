Переговори України та США в Маямі завершилися достроково
2026-10-10    77

Переговори України та США в Маямі завершилися достроково

Переговори української та американської делегацій у Маямі завершилися раніше, ніж планувалося, а другого дня зустрічей не буде, повідомили засоби масової інформації 10 жовтня 2026 року. Дострокове завершення переговорів відбулося на тлі загострення розбіжностей між Києвом і Вашингтоном після рішення президента США Дональда Трампа дозволити тимчасові операції з постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Українська делегація залишає Сполучені Штати.

Зустрічі в Маямі відбувалися за участю спеціального представника Трампа Стіва Віткоффа, українських представників та делегацій європейських країн. За словами американського посадовця, сторони обговорювали можливості завершення війни Росії проти України ще до початку зими. Водночас інформація про дострокове завершення переговорів свідчить, що запланований формат зустрічей не було реалізовано повністю.

Віткофф повідомив, що учасники переговорів розглянули широкий спектр питань, пов’язаних із безпекою та майбутнім відновленням України. Серед тем були короткострокові заходи для підготовки до зимового періоду, стійкість енергетичної системи, експорт зерна, гарантії безпеки, а також довгострокові домовленості, покликані запобігти новим конфліктам у Європі.

Окрему увагу сторони приділили повоєнному відновленню та економічному розвитку України. За словами Віткоффа, обговорювалися механізми підтримки української економіки та перспектива вступу країни до Європейського Союзу. Однак у його публічній заяві не було наведено конкретних домовленостей, термінів їх реалізації або узгодженого плану дій, який підтверджував би досягнення остаточної угоди щодо завершення війни до зими.

Дострокове завершення зустрічей відбулося після оголошення Трампом домовленості з президентом Росії Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Американський президент заявив про намір збільшити пропозицію пального та сприяти зниженню цін. Після телефонної розмови з Путіним Міністерство фінансів США оголосило про тимчасовий дозвіл на визначені операції з російським дизелем.

Це рішення викликало заперечення Києва через ризик збільшення доходів Росії від експорту енергоресурсів. Українська сторона вважає, що послаблення економічного тиску на Москву має супроводжуватися конкретними кроками для припинення бойових дій. Особливе занепокоєння викликає можливість отримання Росією додаткових ресурсів для фінансування війни без аналогічних поступок у питаннях безпеки.

Ще одним джерелом напруження стали суперечки навколо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За повідомленнями ЗМІ, американські представники наполягали на припиненні таких атак, тоді як Київ пов’язував можливу відмову від ударів із припиненням російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. Саме відсутність узгодженого підходу до взаємного припинення ударів ускладнює пошук компромісу.

Водночас публічна заява Віткоффа не містила повідомлення про повний провал переговорів або офіційне припинення дипломатичного процесу. Оголошення про обговорення енергетичної стійкості, гарантій безпеки та економічного відновлення свідчить, що сторони продовжують розглядати питання, які можуть стати частиною ширшого врегулювання. Проте наразі невідомо, чи буде призначено нову зустріч і в якому форматі триватимуть консультації.

Підготовка до зими залишається одним із ключових завдань для України через ризик російських атак на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Стійкість енергосистеми залежить від ремонту пошкоджених об’єктів, наявності резервного обладнання, запасів пального та можливостей імпорту електроенергії. Тому міжнародна підтримка енергетичного сектору має безпосереднє значення для проходження опалювального сезону.

Питання гарантій безпеки також залишається центральним у переговорах про завершення війни. Для Києва важливо, щоб можливі домовленості передбачали не лише припинення бойових дій, а й механізми реагування на повторну агресію. Перспектива вступу до ЄС, фінансування відбудови та довгострокова військова підтримка можуть бути пов’язані з майбутньою моделлю безпеки, однак конкретні параметри таких домовленостей поки не оголошені.

війна в Україні, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Стів Віткофф
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