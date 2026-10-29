Переговори України, США та РФ під питанням
2026-29-10    96

Переговори України, США та РФ під питанням

Наступний раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо припинення війни опинився під питанням через відсутність погоджених дат і загострення міжнародної ситуації. 28 жовтня помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що конкретного графіка зустрічей наразі немає, а нинішні обставини не сприяють проведенню саміту найближчим часом, повідомляє Reuters.

За словами Ушакова, подальші контакти залежать від розвитку ситуації навколо конфлікту на Близькому Сході та інших міжнародних чинників. Таким чином, перспектива продовження переговорів залишається невизначеною, а раніше обговорювані строки зустрічі не можна вважати остаточно погодженими.

Президент України Володимир Зеленський розраховував на можливість проведення консультацій в Абу-Дабі в період із 6 до 10 листопада. Водночас заява представника Кремля не підтверджує, що зустріч відбудеться в ці дати. Окремо обговорювалася можливість попереднього контакту сторін 4 листопада, про який раніше повідомляв прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Російська сторона також висловилася проти участі європейських дипломатів у тристоронньому форматі. Ушаков підтвердив орієнтацію на переговори за участю України, Росії та США, але не підтримав розширення складу учасників за рахунок представників Європи. Це питання залишається одним із чинників невизначеності, оскільки європейські країни беруть участь у підтримці України та обговоренні майбутніх гарантій безпеки.

Позиція Кремля щодо ролі Європи викликала додаткові запитання через попередні заяви російського представника. Як повідомляє видання Today.ua, напередодні Ушаков наголошував на важливості участі європейських країн у переговорному процесі. Зміна акцентів у публічних коментарях ускладнює розуміння того, який формат Москва готова підтримати на практиці.

Туск раніше заявляв, що попередня зустріч представників України, США та Росії може відбутися в Абу-Дабі 4 листопада. За його словами, цьому передували консультації за участю Зеленського й американської сторони, а також контакти президента РФ Володимира Путіна з лідерами Фінляндії та Норвегії. Водночас публічне повідомлення про можливу дату не свідчить про остаточне погодження порядку денного, складу делегацій чи конкретних домовленостей.

Відсутність узгодженого графіка означає, що сторонам ще потрібно визначити час і формат наступного контакту. Навіть якщо зустріч відбудеться, сама її організація не гарантуватиме домовленостей щодо припинення бойових дій. Результат залежатиме від позицій учасників щодо умов завершення війни, механізмів контролю за можливим припиненням вогню та подальших безпекових зобов’язань.

Європейські партнери України, за словами Туска, вважають важливим зберігати канали комунікації з Москвою, але обережно оцінюють перспективи переговорів. Такий підхід відображає прагнення не допустити повного припинення дипломатичних контактів, водночас не розглядаючи сам факт діалогу як доказ готовності Росії до компромісу.

Подальший розвиток переговорного процесу залежатиме від офіційного підтвердження дати зустрічі, узгодження її учасників і готовності сторін перейти від попередніх контактів до предметного обговорення умов завершення війни. Поки Кремль не назвав конкретних строків, а формат участі європейських представників залишається спірним, перспективи найближчого раунду переговорів залишаються невизначеними.

Абу-Дабі, війна в Україні, Володимир Зеленський, Дональд Туск, мирні переговори, Юрій Ушаков
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