Переговори США та Росії дають надію на мир, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні переговори між представниками США та Росії дають надію на завершення війни. Про це він сказав 13 листопада після зустрічі зі спеціальним представником президента США Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні. За словами глави держави, прогресу вдалося досягти під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, а подальша зустріч американських і російських представників у Москві може наблизити припинення бойових дій.

Зеленський наголосив, що кожен новий раунд дипломатичних контактів створює додаткові можливості для пошуку домовленостей. Він окремо відзначив результати зустрічей в Об’єднаних Арабських Еміратах, де представники України, США та Росії обговорювали шляхи врегулювання війни. Президент не розкрив конкретних деталей досягнутого прогресу, однак дав зрозуміти, що переговорний процес триває.

Наступним етапом стали контакти американської делегації з російською стороною в Москві. Зеленський пов’язав із ними надію на просування до завершення війни. Водночас він не заявив про наявність готової мирної угоди або погодженого сторонами механізму припинення бойових дій.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи став він оптимістичніше оцінювати перспективи миру порівняно з попереднім днем, президент наголосив на необхідності зберігати реалістичний підхід. «Я повинен залишатися реалістом щодня, поки ми не переможемо», — сказав Зеленський, за повідомленням Sky News.

Зустріч у Дубліні відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів між Києвом, Вашингтоном і Москвою. Переговори з Уіткоффом та Кушнером дали українській стороні можливість обговорити результати попередніх консультацій і позицію США щодо подальших кроків. Особливе значення має те, наскільки американська адміністрація готова враховувати українські умови під час окремих контактів із Кремлем.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі сторони домовилися продовжити дипломатичний процес. Одним із конкретних результатів стало погодження підготовки масштабного обміну військовополоненими. За словами Зеленського, американські представники повідомили йому, що цей обмін може стати найбільшим за весь період повномасштабної війни. Точну кількість військових, яких планують повернути, поки не оголошували.

Ще одним важливим питанням стала участь європейських країн у подальших переговорах. Київ наполягає, що Європа має бути безпосередньо представлена за столом переговорів, оскільки домовленості про припинення війни матимуть прямі наслідки для європейської безпеки. Українська сторона зацікавлена в тому, щоб європейські представники брали участь у наступному раунді переговорів.

Водночас ключові розбіжності між Києвом і Москвою залишаються невирішеними. Серед найбільш складних питань — територіальний статус окупованих районів, гарантії безпеки для України та умови, які мають запобігти повторному російському вторгненню. Москва продовжує наполягати на своїх територіальних вимогах, тоді як Київ вимагає дієвих міжнародних гарантій.

Для української влади принциповим залишається питання гарантій, які не дозволять Росії використати паузу в бойових діях для підготовки нового наступу. Саме тому Київ наполягає на участі європейських держав у формуванні майбутньої системи безпеки та погодженні умов будь-якої мирної домовленості.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі стали важливим етапом відновлення прямих дипломатичних контактів між Україною, США та Росією. Подальші консультації мають показати, чи зможуть сторони перейти від обговорення гуманітарних питань до домовленостей щодо припинення бойових дій. Конкретної дати підписання мирної угоди або припинення вогню наразі немає.