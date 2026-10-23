Переговори щодо війни в Україні планують провести в Абу-Дабі в листопаді

Тристоронні переговори України, США та Росії планують провести в Абу-Дабі в першій половині листопада 2026 року. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи підготовку нової зустрічі. За його словами, сторони мають обговорити питання безпеки для Києва та Москви після досягнення мирного врегулювання. Точну дату зустрічі, склад делегацій і формат участі європейських представників поки не узгоджено публічно.

Пєсков також прокоментував можливість участі спеціального представника Європейського Союзу в переговорах. За його словами, доцільність такого призначення залежатиме від позиції, яку обере Брюссель. Таким чином, Кремль не підтвердив, що ЄС уже погодив кандидатуру представника або отримав окреме місце в переговорному форматі.

Ключовою темою майбутньої зустрічі мають стати гарантії безпеки після завершення війни. Водночас позиції сторін щодо умов врегулювання залишаються різними. Для України принципове значення мають дієві механізми, які унеможливлять повторний напад Росії, а також виконання домовленостей про припинення бойових дій. Москва, зі свого боку, заявляє про необхідність формування ширшої системи безпеки для обох держав.

Поки що публічно не представлено узгодженого проєкту документа, який визначав би параметри таких гарантій, механізм контролю за їх виконанням або відповідальність у разі порушення домовленостей. Не повідомлялося й про те, чи планують учасники зустрічі підписати будь-які документи за її результатами.

Окремим питанням залишається роль Європейського Союзу. Європейські країни залучені до обговорення безпеки на континенті, а потенційні домовленості щодо України можуть вплинути на оборонну політику та подальшу підтримку Києва. Однак заяви Пєскова не дають змоги зробити висновок, чи погоджується Москва на безпосередню участь представника ЄС у тристоронніх переговорах і які повноваження він міг би отримати.

Вибір Абу-Дабі як можливої площадки продовжує практику використання ОАЕ для дипломатичних контактів між сторонами. Раніше в Об’єднаних Арабських Еміратах відбувалися переговори, під час яких обговорювали питання безпеки та гуманітарні аспекти війни. Водночас проведення зустрічей саме по собі не призвело до узгодження всеосяжної мирної угоди.

Для подальшого переговорного процесу важливими будуть не лише дата та склад делегацій, а й конкретна повістка, послідовність можливих кроків і механізми виконання майбутніх домовленостей. Окремо залишається відкритим питання, чи буде припинення вогню передумовою для ширших політичних домовленостей або одним із результатів переговорів.

Дмитро Пєсков обіймає посаду прессекретаря президента Росії Володимира Путіна та регулярно озвучує позицію Кремля щодо зовнішньої політики. Абу-Дабі є столицею Об’єднаних Арабських Еміратів, які підтримують дипломатичні контакти з різними сторонами міжнародних конфліктів. Європейський Союз не має єдиного постійного представника для всіх переговорів щодо війни Росії проти України: формат участі європейських інституцій залежить від конкретної ініціативи та домовленостей учасників.