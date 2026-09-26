Перебої з трансляцією телеканалів зафіксували після ударів по дата-центрах у Києві

26 вересня в Україні зафіксували перебої з трансляцією низки телеканалів після ударів по дата-центрах у Києві. Про проблеми з мовленням повідомили, зокрема, телеканали «Ми — Україна+» та «Новини LIVE». За даними українських провайдерів, труднощі також виникли з доступом до окремих каналів на OTT-платформах Kyivstar, Tenet, Megogo та Maincast. Технічні спеціалісти працюють над відновленням стабільної трансляції.

Перебої проявилися у роботі частини телевізійних сервісів, які використовують відповідну цифрову інфраструктуру для передачі та поширення контенту. Через технічні проблеми окремі користувачі могли тимчасово втратити доступ до деяких телеканалів або зіткнутися з нестабільним відтворенням ефіру.

Серед платформ, користувачі яких могли спостерігати проблеми з окремими каналами, назвали Kyivstar, Tenet, Megogo та Maincast. Масштаб збоїв залежить від конкретного сервісу та технічної інфраструктури, через яку здійснюється доставка сигналу до кінцевого користувача.

Представники телеканалів повідомили про наявність технічних проблем із трансляцією. Фахівці перевіряють роботу відповідних систем та проводять відновлювальні роботи. Точні строки повного повернення всіх сервісів до штатного режиму залежать від результатів технічних робіт та стану пошкодженої інфраструктури.

Збої у роботі цифрових сервісів після пошкодження елементів інфраструктури можуть впливати не лише на телевізійне мовлення, а й на роботу онлайн-платформ, через які користувачі отримують доступ до відеоконтенту. У такому разі відновлення трансляції потребує синхронної роботи технічних команд провайдерів, платформ та мовників.

Станом на 26 вересня роботи з відновлення трансляції тривають. Інформація щодо повного відновлення доступу до окремих телеканалів може оновлюватися залежно від перебігу технічних робіт.