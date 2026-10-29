Пентагон відмовився розслідувати обмеження Starlink в Україні
2026-29-10    99

Пентагон відмовився розслідувати обмеження Starlink в Україні

Пентагон відмовився проводити власне розслідування обмеження швидкості супутникового інтернету Starlink і Starshield в Україні, попри звернення дев’яти американських сенаторів від Демократичної та Республіканської партій. Генеральний інспектор Міністерства оборони США у відповіді законодавцям заявив, що питання щодо роботи цих систем доцільніше адресувати Військово-повітряним силам США, повідомляє Associated Press.

Звернення підписали п’ятеро сенаторів-демократів і четверо республіканців. Вони вимагали встановити, хто саме ухвалив рішення обмежити швидкість супутникового зв’язку для України та за яких обставин це сталося. Законодавці наполягали на з’ясуванні обставин перебоїв у роботі систем, від яких залежить зв’язок українських військових і функціонування низки критично важливих комунікацій.

Сенаторка-демократка Джин Шахін розкритикувала позицію генерального інспектора Пентагону. «Викликає занепокоєння те, що генеральний інспектор, схоже, вирішив не розслідувати перебої із супутниковим зв’язком, від якого залежить захист цивільного населення України», — заявила вона.

За словами Шахін, адміністрація президента США Дональда Трампа та компанія SpaceX надають суперечливі пояснення подій. На її думку, це посилює необхідність незалежного розслідування, яке дало б змогу встановити послідовність ухвалення рішень, відповідальних осіб і можливі наслідки обмежень для України.

Відмова генерального інспектора не означає, що питання взагалі не може бути перевірене іншими структурами американського оборонного відомства. Перенаправлення запиту до ВПС США вказує на можливість розгляду питання в межах іншого відомства або за іншою процедурою. Водночас із наявної інформації не випливає, що військово-повітряні сили вже розпочали офіційне розслідування або погодилися встановити обставини інциденту.

Окремим предметом інтересу сенаторів є розподіл відповідальності між державними органами США та приватним оператором супутникового зв’язку. Starlink і Starshield належать до супутникових систем SpaceX, однак їхнє використання має різні завдання та умови доступу. Тому для встановлення обставин обмежень важливо з’ясувати, чи йшлося про технічне рішення компанії, вимогу державних структур або застосування правил використання сервісу.

Раніше Ілон Маск визнав, що SpaceX обмежила швидкість Starlink в Україні, водночас звинувативши українську сторону в порушенні умов користування сервісом. Київ ці звинувачення відкинув. Публічні заяви сторін не дали вичерпної відповіді на питання, які саме технічні обмеження застосовувалися, на яких ділянках зв’язку вони діяли та хто санкціонував відповідні рішення.

Для України стабільність супутникового зв’язку має значення не лише для доступу до інтернету. Такі системи використовують для забезпечення комунікацій у районах, де традиційна інфраструктура пошкоджена або не може працювати належним чином. Перебої можуть ускладнювати координацію між підрозділами, передавання інформації та роботу цивільних служб, хоча конкретні наслідки описаного випадку потребують окремого підтвердження.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи погодяться ВПС США розглянути звернення сенаторів і чи з’являться нові офіційні пояснення від Пентагону, адміністрації Трампа або SpaceX. Без незалежної перевірки залишається відкритим питання про те, хто ухвалив рішення щодо обмежень, якими міркуваннями керувався та чи були передбачені механізми завчасного інформування української сторони.

SpaceX, Starlink, Starshield, Джин Шахін, Пентагон
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