Пентагон анонсував військову страту Нідала Хасана у США

У США 3 грудня планують стратити колишнього військового психіатра Нідала Хасана, засудженого за масове вбивство на військовій базі Форт-Гуд у Техасі в листопаді 2009 року. За заявою глави Пентагону Піта Гегсета, це буде перша військова страта в країні за шість десятиліть. Американські чиновники також розглядають можливість трансляції виконання вироку в прямому ефірі, щоб продемонструвати невідворотність покарання за особливо тяжкі злочини.

Хасан, колишній майор армії США, відкрив вогонь на території військового комплексу Форт-Гуд 5 листопада 2009 року. Унаслідок стрілянини загинули 13 людей, ще 32 отримали поранення. Напад став одним із найтяжчих випадків масового вбивства на американському військовому об’єкті.

На момент нападу Хасан служив військовим психіатром і працював із військовослужбовцями, зокрема з тими, хто готувався до відправлення в зони бойових дій або повернувся звідти. Його посада та обставини злочину спричинили масштабну дискусію у США про безпеку військових баз, оцінювання ризиків усередині збройних сил і механізми запобігання насильству.

За даними американської влади, запланована страта має стати демонстрацією того, що військова система правосуддя передбачає найсуворіші санкції за злочини, які призводять до загибелі людей. Ідея публічної трансляції, якщо її реалізують, виведе виконання вироку за межі звичайної процедури, яка передбачає обмежений доступ до місця страти.

Водночас оголошення дати виконання вироку та заяви про можливу трансляцію не дають підстав вважати, що всі організаційні й правові питання вже остаточно вирішені. Для реалізації такого задуму необхідно визначити порядок доступу до трансляції, правові підстави для її проведення та коло осіб, яким буде дозволено спостерігати за процедурою. Окремим питанням залишається те, чи буде трансляція справді відкритою для широкої аудиторії.

Справа Хасана має особливе значення для американської військової юстиції, оскільки смертні вироки, винесені військовими судами, виконують украй рідко. Військова система правосуддя діє за окремими правилами, визначеними законодавством США, і поширюється на військовослужбовців та інші категорії осіб, які підпадають під її юрисдикцію. Остаточне виконання смертного вироку передбачає проходження відповідних процедур і дотримання встановлених вимог.

Після трагедії у Форт-Гуді американські військові та державні структури зіткнулися з питаннями щодо обміну інформацією про потенційні загрози, оцінювання поведінки військовослужбовців і координації між відомствами. Цей випадок став одним із приводів для перегляду підходів до захисту персоналу на військових об’єктах. Запланована страта знову привертає увагу до того, як держава використовує найсуворіші покарання у справах про масові вбивства та яке значення надає публічності таких рішень.

До 3 грудня ключовими залишаються питання щодо остаточного порядку виконання вироку та підтвердження планів трансляції. Заява Пентагону окреслює намір влади, однак сама по собі не розкриває всіх деталей процедури й не дає повної відповіді щодо її публічного формату.