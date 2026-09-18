Пенсії в Україні можуть затримувати на 3–5 днів через дефіцит

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що в Україні пенсійні виплати можуть затримуватися на 3–5 днів через тимчасові касові розриви бюджету. Про це він сказав в ефірі Новини LIVE, наголосивши, що критичної загрози для виплати пенсій наразі немає.

За словами Куща, затримки можуть виникати через нестачу коштів у конкретний момент, коли видатки бюджету необхідно профінансувати раніше, ніж до нього надходять відповідні доходи. Така ситуація відрізняється від системного браку фінансування, за якого держава не має ресурсів для виконання соціальних зобов’язань.

Аналітик зазначив, що можливі затримки матимуть тимчасовий характер. Йдеться саме про зміщення строків проведення виплат на кілька днів, а не про припинення пенсійного забезпечення або втрату права громадян на належні їм кошти.

Кущ також заявив, що навіть за значного дефіциту державного бюджету влада не скасовуватиме соціальні виплати. За його оцінкою, заморожування пенсій чи інших основних соціальних зобов’язань не розглядається як сценарій розвитку ситуації.

Касовий розрив виникає тоді, коли заплановані бюджетні платежі мають бути здійснені до моменту надходження достатнього обсягу доходів. У такій ситуації проблема полягає не обов’язково в остаточній нестачі коштів за підсумками бюджетного періоду, а в часовій невідповідності між надходженнями та видатками.

Для пенсіонерів практичним наслідком такого механізму може стати зміна дати фактичного зарахування коштів. Водночас розмір призначеної пенсії від короткострокового перенесення виплати не змінюється, якщо йдеться саме про технічну затримку фінансування.

Пенсійні виплати є частиною захищених видатків державного бюджету. Це означає, що держава має забезпечувати їхнє фінансування в межах бюджетних призначень навіть за умов значного дефіциту та складної ситуації з державними фінансами.

Фінансування пенсійної системи також залежить від надходжень єдиного соціального внеску та інших джерел, передбачених законодавством. Коли власних доходів Пенсійного фонду недостатньо для виконання всіх зобов’язань, необхідні ресурси можуть забезпечуватися за рахунок коштів державного бюджету.

Дефіцит бюджету означає, що заплановані видатки перевищують доходи. Для його покриття держава використовує, зокрема, внутрішні та зовнішні запозичення, а також інші передбачені бюджетним законодавством механізми. Сам по собі показник дефіциту не означає автоматичного припинення соціальних виплат.

Олексій Кущ спеціалізується на питаннях макроекономіки, державних фінансів і банківського сектору. У своїх публічних коментарях він регулярно аналізує бюджетні процеси, інфляцію, державний борг та економічні ризики.

Водночас конкретні строки отримання пенсій залежать від графіків фінансування та способу доставки коштів. Тому озвучений аналітиком сценарій затримки на 3–5 днів не означає, що саме на такий строк буде перенесено кожну виплату. Остаточні строки визначаються під час фактичного проходження бюджетних платежів.