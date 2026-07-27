Пенсії у серпні перерахують частині пенсіонерів
2026-27-07    115

Пенсії у серпні перерахують частині пенсіонерів

У серпні 2026 року частина пенсіонерів автоматично отримає підвищення виплат через досягнення визначеного віку. Доплати нарахують громадянам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, без необхідності звернення до Пенсійного фонду, повідомили у Пенсійному фонді. Розмір щомісячної вікової надбавки залежатиме від віку пенсіонера та становитиме від 300 до 570 гривень.

Підвищення передбачене для пенсіонерів, які досягли 70 років і старше, але сума їхньої загальної пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 грн. Якщо людина відповідає встановленим умовам, доплата призначається автоматично з дати досягнення відповідного віку.

Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років розмір щомісячної доплати становить 300 грн. Громадяни, яким виповнилося від 75 до 79 років, отримують надбавку у розмірі 456 грн. Для пенсіонерів віком 80 років і більше передбачена доплата 570 грн щомісяця.

Механізм передбачає, що попередня вікова надбавка не додається до нової виплати. Після досягнення наступної вікової категорії пенсіонеру встановлюють більший розмір доплати замість попереднього.

Нарахування проводиться автоматично за даними, які вже є в інформаційних системах Пенсійного фонду. Пенсіонерам не потрібно подавати заяви, додаткові документи або особисто відвідувати установи для оформлення виплати.

Вікові доплати були запроваджені для підтримки пенсіонерів старших вікових груп, оскільки з віком зростають витрати на медичне обслуговування, ліки та повсякденні потреби. Виплати залежать не від трудового стажу чи розміру заробітку в минулому, а від віку та визначеного рівня пенсії.

У Пенсійному фонді раніше пояснювали, що доплата за віком є частиною системи додаткової підтримки пенсіонерів. Її розмір фіксований і не переглядається залежно від індивідуальних обставин, якщо законодавство не передбачає інших змін.

У серпні перерахунок торкнеться тих громадян, які саме цього місяця досягнуть необхідного віку. Для тих, хто вже отримує відповідну надбавку, розмір виплати залишиться без змін, якщо вони не переходять до наступної вікової категорії.

Зміни у пенсійних виплатах відбуваються на тлі постійного коригування соціальної політики та пошуку механізмів підтримки літніх громадян. Автоматичне призначення доплат має скоротити кількість адміністративних процедур для отримувачів пенсій.

Експерти зазначають, що вікові доплати не є окремим видом пенсії, а входять до складу щомісячної виплати. Тому їхній розмір відображається у загальній сумі пенсійного забезпечення після проведення відповідного перерахунку.

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