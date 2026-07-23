Пенсія у 60 років: скільки стажу потрібно у 2026 році

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років громадяни повинні мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Такі вимоги діють відповідно до чинного пенсійного законодавства, повідомили у Пенсійному фонді України. За меншої тривалості страхового стажу право на призначення пенсії виникатиме у 63 або 65 років залежно від кількості відпрацьованих років.

Згідно з правилами, які застосовуються у 2026 році, громадяни зі страховим стажем від 33 років можуть оформити пенсію після досягнення 60-річного віку. Якщо людина має від 23 до 32 років страхового стажу, пенсійні виплати призначаються після досягнення 63 років. За наявності від 15 до 22 років стажу право на пенсію виникає лише у 65 років.

Такі вимоги є частиною пенсійної реформи, яка передбачає поступове збільшення необхідної тривалості страхового стажу. Щороку мінімальний показник для виходу на пенсію у 60 років зростає на один рік. Саме тому у 2026 році він становить уже 33 роки, тоді як кілька років тому був нижчим.

У Пенсійному фонді звертають увагу, що громадяни можуть самостійно перевірити свій страховий стаж через особистий електронний кабінет або звернувшись до сервісних центрів установи. Це дозволяє заздалегідь оцінити, чи достатньо накопиченого стажу для виходу на пенсію у запланованому віці.

Для тих, кому не вистачає необхідної кількості років, законодавство передбачає можливість добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. У такому разі людина може сплачувати внески самостійно, щоб збільшити страховий стаж та отримати право на призначення пенсії.

За інформацією Пенсійного фонду, мінімальний добровільний страховий внесок у 2026 році становить 1 902 гривні на місяць. Якщо громадянин бажає придбати страховий стаж за попередні періоди, вартість такого місяця становить від 3 805 гривень. Розмір платежу залежить від умов укладеного договору та періоду, за який здійснюється компенсація.

Страховий стаж є одним із ключових показників при призначенні пенсії. До нього зараховуються лише ті періоди, за які було сплачено єдиний соціальний внесок у встановленому законом розмірі. Саме від кількості років страхового стажу залежить не лише вік виходу на пенсію, а й право на її призначення.

Фахівці рекомендують регулярно перевіряти інформацію про сплату внесків роботодавцем та актуальність даних у реєстрі застрахованих осіб. Це дає змогу своєчасно виявити можливі неточності та, за потреби, скористатися механізмом добровільної сплати внесків для збільшення страхового стажу.