Пенсія у 2027 році: скільки стажу потрібно для виходу на пенсію у 60, 63 та 65 років

В Україні у 2027 році зміняться вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу, для оформлення виплат у 63 роки знадобиться від 24 років, а у 65 років — не менше 15 років. Вимоги залежать від календарного року досягнення відповідного пенсійного віку, а не від того, коли людина подає заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Збільшення мінімального стажу є частиною пенсійної реформи, яка передбачає поступове посилення умов виходу на пенсію у 60 років. Через це частині українців доведеться продовжити працювати або скористатися можливістю оформити пенсійні виплати у старшому віці.

Скільки страхового стажу потрібно для пенсії у 2027 році

Умови призначення пенсії залежать від віку людини та кількості років, протягом яких вона була охоплена системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. У 2027 році діятимуть три основні пороги: 34 роки для виходу на пенсію у 60 років, 24 роки — у 63 роки та 15 років — у 65 років.

Це означає, що досягнення 60-річного віку саме по собі не гарантуватиме призначення пенсії. Якщо людина не накопичила необхідні 34 роки страхового стажу, Пенсійний фонд не зможе призначити їй виплати за цією віковою категорією. Водночас право на пенсію не втрачається: за наявності необхідного мінімуму стажу її можна буде оформити пізніше.

Вік виходу на пенсію у 2027 році Необхідний страховий стаж 60 років 34 роки 63 роки 24 роки 65 років 15 років

Різниця між віковими категоріями дає змогу врахувати ситуацію людей із різною тривалістю офіційної зайнятості. Ті, хто не виконав вимогу для виходу на пенсію у 60 років, можуть отримати право на виплати у 63 або 65 років, якщо відповідають умовам щодо страхового стажу.

Чому вимоги до страхового стажу продовжують зростати

Підвищення мінімального страхового стажу відбувається поступово відповідно до пенсійної реформи, закріпленої у статті 26 Закону України №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Перехідний період розпочався у 2018 році. Тоді для призначення пенсії у 60 років було достатньо 25 років стажу, після чого необхідний показник щороку збільшувався на один рік.

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно було накопичити 32 роки стажу, у 2026-му — 33 роки. У 2027 році поріг становитиме вже 34 роки. Завершення цього етапу заплановане на 2028 рік, коли мінімальна вимога до стажу для 60-річних досягне 35 років. Пенсійний фонд України+1

Для пенсійного віку 63 роки також передбачене поступове підвищення мінімального стажу. У 2026 році він становить 23 роки, у 2027-му зросте до 24 років, а з 2028 року — до 25 років. Для оформлення пенсії у 65 років мінімальний поріг залишається на рівні 15 років до кінця 2027 року. Із 2028-го він збільшиться до 15 років для осіб, які не мають права на пенсію за попередніми віковими категоріями, за умови виконання інших законодавчих вимог. Пенсійний фонд України+1

Таким чином, реформа не передбачає одночасного підвищення пенсійного віку для всіх громадян. Законодавство зберігає можливість оформлення виплат у 60, 63 або 65 років, але прив’язує найраніший вихід на пенсію до тривалості офіційно набутого страхового стажу.

Чому дата народження важливіша за дату звернення до ПФУ

Один із ключових нюансів пенсійних правил полягає в тому, що необхідну кількість років стажу визначають на дату досягнення людиною 60, 63 або 65 років. Дата фактичного звернення до Пенсійного фонду не змінює вимог, які діяли в момент досягнення відповідного віку.

Наприклад, якщо людині виповнилося 60 років у 2026 році, для призначення пенсії їй потрібно мати 33 роки страхового стажу. Навіть якщо заяву буде подано в січні 2027 року, вимога не зросте до 34 років. Це пояснюється тим, що пенсійне право визначається за правилами року досягнення пенсійного віку.

Інша ситуація виникає, якщо 60 років виповнюється вже у 2027 році. У такому разі для призначення пенсії потрібно мати щонайменше 34 роки стажу. Якщо людина досягла необхідного віку, але не накопичила встановленої кількості років, вона може продовжити працювати та звернутися за виплатами після набуття необхідного стажу. Пенсійний фонд України+1

Це правило важливе для тих, хто планує оформити пенсію із затримкою. Саме по собі перенесення подання документів на наступний календарний рік не означає автоматичного переходу на нові, суворіші умови. Водночас відкладення виходу на пенсію може бути необхідним, якщо на момент досягнення відповідного віку людині не вистачало страхового стажу.

Що зараховується до страхового стажу

Страховий стаж не тотожний загальній кількості років трудової діяльності. Відповідно до статті 24 Закону №1058-IV, після 1 січня 2004 року він обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку та залежить від періодів, за які сплачувалися страхові внески.

Для зарахування повного місяця до стажу сума сплаченого внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. Якщо людина працювала неповний місяць або отримувала офіційну зарплату, з якої сплачували недостатньо внесків, цей період можуть зарахувати пропорційно фактичній сплаті. За певних умов різницю можна доплатити. Пенсійний фонд України+1

До страхового стажу також можуть включатися окремі періоди, визначені законодавством, зокрема військова служба, догляд за дитиною та інші соціально значущі періоди за встановлених умов. Для періодів до 2004 року основним підтвердженням стажу зазвичай є трудова книжка та інші документи, що засвідчують роботу або діяльність.

Людям, які мають перерви в офіційному працевлаштуванні, важливо заздалегідь перевірити дані персоніфікованого обліку. Це дає змогу виявити періоди, які не були зараховані, помилки у звітності роботодавців або місяці з недостатньою сумою внесків.

Як перевірити стаж і що робити, якщо його не вистачає

Інформацію про накопичений страховий стаж можна отримати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті та переглянути відомості про трудову діяльність і сплату страхових внесків. Зокрема, можна сформувати довідки ОК-5 та ОК-7, які містять дані персоніфікованого обліку.

Якщо в реєстрі відсутні окремі періоди роботи, громадянин може звернутися до Пенсійного фонду з документами, що підтверджують трудову діяльність. Це особливо актуально для людей, які працювали до запровадження сучасної системи персоніфікованого обліку або мають проблеми з документами колишніх роботодавців.

Ще один спосіб збільшити страховий стаж — добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Такий механізм дає змогу сплачувати внески за себе, якщо людина не працює офіційно або з інших причин не бере участі в системі. Також законодавство передбачає можливість одноразової сплати внесків за окремі попередні періоди, протягом яких особа не підлягала обов’язковому страхуванню. Умови та вартість такої сплати залежать від періоду й чинного розміру мінімального внеску. Пенсійний фонд України+1

Водночас добровільна сплата не означає, що можна без обмежень придбати будь-яку кількість років стажу за минулі періоди. Перед укладенням договору або внесенням коштів потрібно перевірити, які саме періоди дозволено зарахувати та чи вплине це на право виходу на пенсію у бажаному віці.

Роз’яснення: три запитання про вихід на пенсію у 2027 році

Чи можна вийти на пенсію у 60 років у 2027 році, якщо є 33 роки стажу?

Ні, якщо людині виповнюється 60 років саме у 2027 році. Для цієї вікової категорії потрібно щонайменше 34 роки страхового стажу. Виняток стосується тих, кому 60 років виповнилося у 2026 році: для них зберігається вимога у 33 роки навіть у разі звернення до ПФУ в наступному році.

Що робити, якщо у 60 років не вистачає страхового стажу?

Можна продовжити офіційно працювати або скористатися механізмами добровільної участі в пенсійному страхуванні. Право на пенсію виникне після досягнення відповідного віку та накопичення необхідного стажу. Інший варіант — оформлення виплат у 63 або 65 років за умови виконання вимог для цих категорій.

Чи можна купити страховий стаж для виходу на пенсію?

Так, законодавство передбачає добровільну сплату страхових внесків. Можна укласти договір про добровільну участь у системі страхування або за передбачених законом умов сплатити внески за окремі попередні періоди. Розмір платежу залежить від установленого мінімального страхового внеску та періоду, за який здійснюється сплата.

Висновок

У 2027 році основною зміною для майбутніх пенсіонерів стане збільшення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років до 34 років. Для оформлення виплат у 63 роки потрібно буде мати щонайменше 24 роки стажу, а у 65 років — від 15 років. Водночас визначальним залишається рік досягнення пенсійного віку, а не дата подання заяви. Тому українцям, які планують вихід на пенсію найближчими роками, варто заздалегідь перевірити дані про страховий стаж і за потреби подбати про його поповнення.