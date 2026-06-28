Пенсія по інвалідності в Україні у 2026 році: що потрібно знати

Пенсія по інвалідності у 2026 році призначається за чітко визначеними правилами, однак на практиці багато українців втрачають частину виплат через пропущені строки звернення або неправильно оформлені документи. Вирішальне значення мають дата встановлення інвалідності, страховий стаж, група інвалідності та своєчасне подання заяви. Окремі категорії громадян можуть отримати пенсію навіть без вимоги щодо страхового стажу. Розглянемо, хто має право на виплати, як визначається їхній розмір та яких помилок варто уникати у 2026 році.

Хто має право на пенсію по інвалідності у 2026 році

Право на пенсію по інвалідності виникає після офіційного встановлення інвалідності відповідною експертною комісією та за наявності необхідного страхового стажу. При цьому сама інвалідність не означає автоматичного призначення виплат — людина повинна самостійно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та пакетом документів.

Найважливішою умовою є строк звернення. Якщо документи подані протягом трьох місяців із дня встановлення інвалідності, пенсію призначають саме з цієї дати. Якщо звернення відбулося пізніше, виплати починаються лише з дня подання заяви, що може призвести до втрати кількох місяців пенсії.

Якщо під час первинного звернення не вистачає окремих документів, закон дозволяє донести їх протягом трьох місяців. За дотримання цього строку датою призначення пенсії вважатиметься день першого звернення.

Який страховий стаж необхідний

Обсяг необхідного страхового стажу залежить від віку людини та групи інвалідності. Закон визначає його або на дату встановлення інвалідності, або на дату звернення — залежно від конкретної ситуації.

Для осіб з інвалідністю І групи мінімальний стаж становить від 1 року у віці до 25 років до 10 років для громадян віком 54–59 років.

Для осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп вимоги дещо жорсткіші. Мінімальний стаж також починається з 1 року для молодих людей до 23 років, а максимально необхідний може досягати 14 років залежно від віку. При цьому закон встановлює загальне обмеження — максимально необхідний страховий стаж не перевищує 15 років.

Коли страховий стаж не потрібний

Існують винятки, коли право на пенсію по інвалідності виникає незалежно від кількості років страхового стажу.

До таких випадків належать:

встановлення інвалідності під час проходження строкової військової служби;

інвалідність, що настала внаслідок ушкодження здоров’я під час Революції Гідності.

У таких ситуаціях законодавство передбачає спеціальний порядок призначення пенсійного забезпечення без виконання вимог щодо мінімального страхового стажу.

Як розраховується розмір пенсії

Розрахунок пенсії по інвалідності здійснюється не окремою формулою, а на основі пенсії за віком, яку людина могла б отримати після досягнення пенсійного віку.

Під час розрахунку враховується фактично набутий страховий стаж, заробітна плата, а також так званий додатковий (віртуальний) страховий стаж, який особа могла б накопичити до 60 років.

Після визначення розрахункової пенсії за віком застосовуються такі коефіцієнти:

І група — 100% пенсії за віком;

ІІ група — 90%;

ІІІ група — 50%.

Таким чином навіть при однаковому трудовому стажі та зарплаті сума виплат може істотно відрізнятися залежно від встановленої групи інвалідності.

Найпоширеніші помилки під час оформлення

Пенсійні юристи зазначають, що найчастіше громадяни припускаються кількох типових помилок.

По-перше, відкладають звернення до Пенсійного фонду після встановлення інвалідності, через що втрачають право на отримання виплат за попередні місяці.

По-друге, не перевіряють достатність страхового стажу ще до подання документів. Через це виникає необхідність додатково підтверджувати окремі періоди роботи.

По-третє, заявники нерідко не використовують право донести відсутні документи протягом тримісячного строку, хоча саме це дозволяє зберегти дату первинного звернення.

Таблиця: основні правила призначення пенсії по інвалідності у 2026 році

Показник Умова Строк звернення До 3 місяців після встановлення інвалідності Початок виплат З дня встановлення інвалідності або з дня звернення (при пропуску строку) Максимально необхідний страховий стаж 15 років Пенсія для І групи 100% пенсії за віком Пенсія для ІІ групи 90% пенсії за віком Пенсія для ІІІ групи 50% пенсії за віком Випадки без вимоги стажу Строкова військова служба, інвалідність через Революцію Гідності

Роз’яснення

Чи призначається пенсія автоматично після встановлення інвалідності?

Ні. Після встановлення інвалідності необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та необхідними документами. Без цього виплати не призначаються.

Що буде, якщо звернутися через чотири місяці після встановлення інвалідності?

У такому разі пенсію призначать лише з дати подання заяви. Виплати за попередній період законодавством не компенсуються.

Від чого найбільше залежить розмір пенсії?

На суму впливають страховий стаж, заробітна плата, розрахункова пенсія за віком та встановлена група інвалідності. Саме група визначає, який відсоток від пенсії за віком отримуватиме людина.

Висновок

У 2026 році ключовими умовами призначення пенсії по інвалідності залишаються своєчасне звернення, підтверджений страховий стаж і правильно оформлений пакет документів. Саме пропуск тримісячного строку після встановлення інвалідності найчастіше призводить до фінансових втрат. Водночас закон передбачає винятки для окремих категорій громадян, які можуть отримати пенсію незалежно від страхового стажу. Перед поданням документів фахівці рекомендують перевірити всі необхідні відомості, щоб уникнути затримок із призначенням виплат.