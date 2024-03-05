Пенсіонерів в Україні змусять ставати на облік у ТЦК?

Пенсіонерів можуть змусити ставати на облік у ТЦК. Про це пише “Судово-юридична газета”.

За даними видання, про це йдеться в одній із поправок до законопроекту про мобілізацію.

Нардепи пропонують документ доповнити нормами, за якими звільнені зі служби громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років — у тому числі у зв’язку з виходом на пенсію, мають стати на військовий облік.

Йдеться про працівників:

Національної поліції України;

керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України;

оперативно-рятувальної служби;

Державного бюро розслідувань;

Державної кримінально-виконавчої служби України

Служби судової охорони

Державної податкової служби

Державної митної служби

Бюро економічної безпеки України.

Стати на військовий облік зазначені категорії зобов’язані протягом 60 днів із дня набрання чинності законом.