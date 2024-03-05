Пенсіонерів в Україні змусять ставати на облік у ТЦК?

Пенсіонерів можуть змусити ставати на облік у ТЦК. Про це пише “Судово-юридична газета”.
За даними видання, про це йдеться в одній із поправок до законопроекту про мобілізацію.
Нардепи пропонують документ доповнити нормами, за якими звільнені зі служби громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років — у тому числі у зв’язку з виходом на пенсію, мають стати на військовий облік.
Йдеться про працівників:
- Національної поліції України;
- керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України;
- оперативно-рятувальної служби;
- Державного бюро розслідувань;
- Державної кримінально-виконавчої служби України
- Служби судової охорони
- Державної податкової служби
- Державної митної служби
- Бюро економічної безпеки України.
Стати на військовий облік зазначені категорії зобов’язані протягом 60 днів із дня набрання чинності законом.