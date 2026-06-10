Пенсійний фонд закликав подати заяву до 1 липня для збереження пільг
2026-10-06    151

Пенсійний фонд закликав подати заяву до 1 липня для збереження пільг

Пенсійний фонд України звернувся до громадян із нагадуванням про необхідність подати заяву до 1 липня 2026 року для збереження права на пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про пільговиків, у яких змінилися обставини, що впливають на призначення державної підтримки. Відповідне роз’яснення оприлюднили у ПФУ, закликавши громадян не зволікати з оновленням інформації, аби уникнути призупинення виплат та компенсацій.

У Пенсійному фонді пояснили, що пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Щороку органи соціального захисту та Пенсійний фонд проводять перевірку права громадян на отримання такої допомоги. Для цього враховуються доходи членів домогосподарства за визначений період, а також актуальні відомості про склад сім’ї та місце проживання.

Подати заяву необхідно громадянам, у яких відбулися зміни у складі сім’ї, змінилося місце проживання, перелік осіб, які фактично мешкають у житлі, або інші дані, що впливають на призначення пільги. Якщо така інформація не буде своєчасно оновлена, це може призвести до припинення нарахування державної підтримки або виникнення переплат, які згодом доведеться повертати до бюджету.

У ПФУ наголошують, що перевірка права на пільги проводиться автоматично на підставі інформації з державних реєстрів, однак не всі зміни можуть відображатися в них оперативно. Саме тому законодавство передбачає обов’язок громадян самостійно повідомляти про обставини, які впливають на отримання соціальних виплат і компенсацій.

Подати необхідні документи можна кількома способами. Зокрема, особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України, через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, поштовим відправленням або дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ. Онлайн-подання документів залишається одним із найпопулярніших способів завдяки можливості оформити звернення без відвідування державних установ.

За даними Пенсійного фонду, право на пільги мають різні категорії громадян, серед яких ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші категорії, визначені законодавством. Розмір знижки на оплату житлово-комунальних послуг залежить від статусу пільговика та може становити від 25% до 100% вартості окремих послуг.

Фахівці звертають увагу, що останніми роками система нарахування соціальних пільг поступово переводиться в цифровий формат. Це дозволяє державним органам оперативніше перевіряти інформацію та автоматично призначати допомогу тим громадянам, які відповідають встановленим критеріям. Водночас відповідальність за достовірність поданих відомостей залишається за отримувачами пільг.

Експерти соціальної сфери зазначають, що своєчасне оновлення даних дозволяє уникнути проблем із нарахуванням компенсацій під час нового опалювального сезону. Особливо актуальним це питання є для сімей із невисокими доходами, для яких державна підтримка залишається важливим інструментом покриття витрат на житлово-комунальні послуги в умовах зростання вартості енергоносіїв та утримання житла.

У Пенсійному фонді рекомендують не чекати останніх днів червня та заздалегідь перевірити актуальність своїх даних. Це дозволить уникнути черг у сервісних центрах та забезпечить безперервне отримання пільг після проведення чергового перерахунку права на державну підтримку.

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