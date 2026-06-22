Павло Зібров: біографія, кар’єра, сім’я та цікаві факти про народного артиста України
2026-22-06    216

Павло Зібров: біографія, кар’єра, сім’я та цікаві факти про народного артиста України

Павло Зібров — один із найвідоміших українських естрадних співаків, композиторів і телеведучих, чия творча кар’єра триває понад чотири десятиліття. За цей час він записав десятки популярних пісень, отримав звання Народного артиста України та став впізнаваною фігурою української культури. Інтерес до його особистості не згасає завдяки активній концертній діяльності, телевізійним проєктам і присутності в медіапросторі. Окрім музики, Зібров займається благодійністю та підтримує культурні ініціативи. Нижче зібрано основні факти про його біографію, професійний шлях і найпоширеніші запитання, які цікавлять аудиторію.

Біографія Павла Зіброва

Павло Миколайович Зібров народився 21 червня 1957 року в селі Червоне Немирівського району Вінницької області. Музичну освіту здобув у Київській державній консерваторії імені Петра Чайковського, де навчався за спеціальністю академічний вокал.

Професійну кар’єру артист розпочав у 1980-х роках. Він працював солістом Державного естрадно-симфонічного оркестру України, а згодом розпочав сольну діяльність. Широку популярність співак отримав завдяки виконанню авторських композицій і співпраці з провідними українськими поетами та композиторами.

У 1996 році Павлу Зіброву було присвоєно почесне звання Народного артиста України. За роки творчості він випустив численні альбоми та став автором багатьох пісень, які увійшли до золотого фонду української естради.

Кар’єра та внесок у українську музику

Зібров відомий не лише як виконавець, а й як композитор. Він створював музику для власних пісень і для інших артистів, а також писав твори для театральних постановок і концертних програм.

Артист неодноразово виступав на великих державних заходах, телевізійних шоу та фестивалях. Його репертуар охоплює ліричні композиції, естрадні хіти та патріотичні пісні. У різні роки він брав участь у телевізійних проєктах як член журі, ведучий і запрошений гість.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України співак продовжив концертну діяльність, підтримуючи благодійні ініціативи та виступаючи на заходах зі збору коштів для допомоги військовим і цивільним.

Особисте життя та сім’я

Павло Зібров одружений з Мариною Зібровою. Подружжя виховало доньку Діану, яка також пов’язала життя з творчою та медійною сферою. Співак неодноразово розповідав у публічних інтерв’ю про важливість родинних цінностей і підтримки близьких.

Відмінною рисою сценічного образу Зіброва протягом десятиліть залишаються його характерні пишні вуса, які стали впізнаваним елементом особистого бренду та часто використовуються в гумористичних проєктах і рекламі.

Цікаві факти про Павла Зіброва

ФактДеталі
Дата народження21 червня 1957 року
Місце народженняВінницька область, Україна
ОсвітаКиївська державна консерваторія
Початок кар’єри1980-ті роки
ЗванняНародний артист України (1996)
Основні професіїСпівак, композитор, телеведучий

За роки творчості Павло Зібров неодноразово оновлював свій репертуар, співпрацював із молодими виконавцями та адаптувався до сучасних музичних тенденцій. Це допомогло йому зберегти популярність серед різних поколінь слухачів.

Роз’яснення

Скільки років Павлу Зіброву?
Артист народився 21 червня 1957 року. Його вік визначається відповідно до поточної дати, а творчу діяльність він продовжує і сьогодні.

Чим найбільше відомий Павло Зібров?
Насамперед він є українським естрадним співаком і композитором, автором багатьох популярних пісень. Також його знають як Народного артиста України та телевізійного діяча.

Хто входить до родини Павла Зіброва?
У відкритих джерелах зазначено, що дружину артиста звати Марина, а доньку — Діана. Родина періодично бере участь у публічних заходах та інтерв’ю.

Висновок

Павло Зібров залишається однією з найвідоміших постатей української естради. Багаторічна кар’єра, композиторська діяльність, державне визнання та активна участь у культурному житті зробили його помітною фігурою в музичній історії України. Інтерес до артиста підтримують як його творчі проєкти, так і публічна діяльність, що забезпечує стабільну увагу аудиторії протягом десятиліть.

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