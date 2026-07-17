Павло Єлізаров — український військовий, полковник Збройних сил України, відомий за позивним «Лазар». До повномасштабної війни він працював у державному управлінні, бізнесі та медіасфері, а після початку російського вторгнення добровільно долучився до Сил оборони. Він став одним із засновників і командирів підрозділу Lasar’s Group, який спеціалізується на застосуванні безпілотних систем та боротьбі з повітряними цілями. У січні 2026 року Павла Єлізарова призначили заступником командувача Повітряних сил Збройних сил України, відповідальним за розвиток «малої» протиповітряної оборони. У липні 2026 року він опинився в центрі суспільної уваги після подання рапорту про звільнення зі служби.

Біографія

Павло Єлізаров народився у 1968 році в Кишиневі (Молдова). У відкритих джерелах зазначається, що за освітою він фінансист. У 2025 році завершив навчання в Національному університеті оборони України, здобувши стратегічний рівень військової освіти (L-4) та кваліфікацію офіцера стратегічного рівня.

У 2000-х роках працював у приватному та державному секторах. Він очолював холдинг «СЕВ», який працював у сферах газопостачання, аграрного бізнесу та готельно-ресторанної діяльності. Також був заступником голови правління державної компанії «Автомобільні дороги України» та обіймав посаду заступника міністра транспорту.

З 2010 року Єлізаров працював у медіабізнесі. Він став співзасновником компанії «Савік Шустер Студія», яка займалася виробництвом телевізійних програм і розвитком телеканалу 3S.TV. У 2012 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, однак не був обраний.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року вступив до лав територіальної оборони. Після завершення оборони Київщини продовжив службу у Силах спеціальних операцій, де почав активно розвивати застосування безпілотників. Згодом сформував підрозділ Lasar’s Group, який спеціалізувався на боротьбі з російськими дронами та ураженні військової техніки противника. За даними Міністерства оборони, підрозділ став одним із найрезультативніших у Силах оборони.

19 січня 2026 року за погодженням Президента України та наказом міністра оборони Павла Єлізарова було призначено заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. На новій посаді він відповідав за розвиток «малої» ППО, мобільних вогневих груп і систем перехоплення безпілотників.

16 липня 2026 року Єлізаров повідомив про подання рапорту на звільнення. Причиною свого рішення він назвав звільнення міністра оборони Михайла Федорова, з яким працював над реформуванням системи протиповітряної оборони.

Цікаві факти

Позивний «Лазар». У військовому середовищі Павло Єлізаров широко відомий саме під позивним «Лазар». Під цим ім’ям його знають більшість військових і волонтерів, які працювали із системами протидії російським безпілотникам.

Кардинальна зміна професії. До 2022 року він працював у бізнесі, державному управлінні та телебаченні. Повномасштабна війна стала моментом, коли він повністю присвятив себе військовій службі.

Lasar’s Group. Створений ним підрозділ став одним із найефективніших у сфері застосування безпілотних технологій. За оцінкою Міністерства оборони, його команда знищила російської техніки на мільярди доларів.

Реформування ППО. На посаді заступника командувача Повітряних сил він займався розвитком концепції «малої» протиповітряної оборони, яка передбачає масове використання мобільних груп і дронів-перехоплювачів для боротьби з ударними БпЛА.

Особисте життя. У відкритих офіційних джерелах відсутня підтверджена інформація про дружину, дітей чи сімейний стан Павла Єлізарова. Сам військовий публічно не розповідає про приватне життя.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Павло Єлізаров?

Павло Єлізаров — український полковник, відомий під позивним «Лазар». Після початку повномасштабної війни він став одним із командирів підрозділів безпілотних систем, а згодом був призначений заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

Скільки років Павлу Єлізарову?

У відкритих джерелах зазначено, що він народився у 1968 році. Відповідно, у 2026 році Павлу Єлізарову виповнилося 58 років.

Якою була кар’єра Павла Єлізарова до війни?

До військової служби він працював у бізнесі, був керівником компаній, заступником міністра транспорту та медіаменеджером. Також став співзасновником «Савік Шустер Студії».

Чому Павло Єлізаров подав у відставку?

16 липня 2026 року він повідомив про подання рапорту на звільнення. У своїй заяві пояснив це рішення незгодою зі звільненням міністра оборони Михайла Федорова та опублікував відповідний документ. Остаточне кадрове рішення ухвалюється у встановленому законодавством порядку.

Що відомо про сім’ю Павла Єлізарова?

Публічно підтвердженої інформації про його дружину, дітей або інших членів родини немає. Відкриті джерела таких відомостей не містять, а сам військовий їх не коментував.