Павло Плешивцев: біографія та цікаві факти про скандального пастора
2026-07-06    162

Павло Плешивцев: біографія та цікаві факти про скандального пастора

Павло Плешивцев — український релігійний діяч, керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне» на Херсонщині. Його ім’я стало відомим широкому загалу у червні 2026 року після резонансної дорожньо-транспортної пригоди в Києві, жертвами якої стали четверо людей. До цього Плешивцев був відомий переважно у релігійному середовищі та серед мешканців Херсонської області. Після трагедії увага ЗМІ привернула не лише сама аварія, а й біографія її учасника. У відкритих джерелах містяться дані про його діяльність як керівника релігійної організації та попередні порушення правил дорожнього руху.

Біографія

Павло Валерійович Плешивцев народився 16 вересня 1976 року в селі Підстепне Олешківського району Херсонської області. Населений пункт нині перебуває під російською окупацією. За даними відкритих реєстрів, він очолює релігійну громаду євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне».

Релігійна організація була зареєстрована ще у 1991 році. У державних реєстрах Павло Плешивцев зазначений як її керівник. Основним видом діяльності організації є діяльність релігійних установ та громад.

Також відомо, що з 2005 по 2015 рік Плешивцев був зареєстрований як фізична особа-підприємець. Основним напрямком його підприємницької діяльності була роздрібна торгівля на ринках. Після завершення підприємницької діяльності його публічна активність переважно була пов’язана з релігійною громадою.

У червні 2026 року Павло Плешивцев став фігурантом однієї з найрезонансніших ДТП року в Україні. За даними правоохоронців, автомобіль Mercedes-Benz під його керуванням влетів у підземний пішохідний перехід у Києві. Унаслідок аварії загинули четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик та двоє співробітників поліції. Після ДТП чоловіку повідомили про підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Цікаві факти

Найбільш обговорюваним фактом біографії Павла Плешивцева стала інформація про численні порушення правил дорожнього руху. За даними медіа, до резонансної аварії він неодноразово перевищував швидкість та вже фігурував у кількох дорожньо-транспортних пригодах.

Журналісти також повідомляли, що протягом останніх років чоловік регулярно отримував штрафи за порушення ПДР. В окремих публікаціях згадується про десятки зафіксованих порушень швидкісного режиму.

Попри проживання та діяльність на Херсонщині, після початку повномасштабної війни ім’я Плешивцева практично не фігурувало в загальноукраїнських новинах. Ситуація змінилася лише після ДТП у столиці, яка привернула увагу до його особи та діяльності релігійної громади.

Цікавим є і той факт, що село Підстепне, з яким пов’язане життя Плешивцева, нині перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. Саме там зареєстрована очолювана ним релігійна організація.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Павло Плешивцев?

Павло Плешивцев — керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». Він народився у Херсонській області та тривалий час займався релігійною діяльністю. Загальнонаціональну відомість отримав після смертельної ДТП у Києві в червні 2026 року.

Де народився Павло Плешивцев?

Він народився 16 вересня 1976 року в селі Підстепне Олешківського району Херсонської області. Саме з цим населеним пунктом пов’язана його релігійна діяльність. Село нині перебуває під російською окупацією.

Чим займався Павло Плешивцев до ДТП?

Окрім керівництва релігійною громадою, він певний час був підприємцем. З 2005 по 2015 рік мав зареєстрований ФОП у Херсонській області. Основним видом діяльності була роздрібна торгівля.

Яка громада пов’язана з Павлом Плешивцевим?

Плешивцев очолює релігійну громаду євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». Організація офіційно зареєстрована та внесена до державних реєстрів України. Її діяльність належить до сфери релігійних організацій.

Чому ім’я Павла Плешивцева опинилося в центрі уваги ЗМІ?

Причиною стала смертельна аварія в Києві 5 червня 2026 року. За даними слідства, автомобіль під його керуванням в’їхав у підземний перехід, унаслідок чого загинули четверо людей. Після цього правоохоронці повідомили йому про підозру.

аварія Mercedes, баптисти України, біографія пастора, досьє Павло Плешивцев, ДТП Київ, євангельські християни баптисти, керівник релігійної громади, новини Києва, Олешківський район, Павло Валерійович Плешивцев, Павло Плешивцев, Павло Плешивцев біографія, Павло Плешивцев ДТП, Павло Плешивцев Київ, Павло Плешивцев пастор, Павло Плешивцев Херсонщина, пастор Павло Плешивцев, Підстепне, резонансна ДТП, смертельна аварія Київ, українські пастори, Херсонська область, хто такий Павло Плешивцев, Церква села Підстепне, цікаві факти Павло Плешивцев
Останні новини
Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 14 червня

Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 14 червня
В Україні протягом тижня до 14 червня курс долара залишатиметься читать далее
07-06, 16:59
Майя Коноваленко: біографія та цікаві факти про українську модель та акторку Ненсі Ейс

Майя Коноваленко: біографія та цікаві факти про українську модель та акторку Ненсі Ейс
Майя Коноваленко — українська еротична модель та акторка, відома у читать далее
07-06, 13:51
Валерій Огір: біографія та цікаві факти про батька продюсера Євгена Огіра

Валерій Огір: біографія та цікаві факти про батька продюсера Євгена Огіра
Валерій Огір став відомим широкій аудиторії завдяки родинному зв'язку з читать далее
07-06, 13:41
Євген Огір: біографія та цікаві факти про українського продюсера

Євген Огір: біографія та цікаві факти про українського продюсера
Євген Огір — український телевізійний та музичний продюсер, який здобув читать далее
07-06, 13:13
Роман Франчук: біографія та цікаві факти про онука Леоніда Кучми

Роман Франчук: біографія та цікаві факти про онука Леоніда Кучми
Роман Франчук — представник однієї з найвідоміших родин України, пов'язаної читать далее
07-06, 12:58
Анжеліка Коломойська: біографія та цікаві факти про доньку Ігоря Коломойського

Анжеліка Коломойська: біографія та цікаві факти про доньку Ігоря Коломойського
Анжеліка Коломойська — донька українського бізнесмена та колишнього співвласника групи читать далее
07-06, 12:52
Ярослав Мережко: біографія та цікаві факти про заступника голови СБУ

Ярослав Мережко: біографія та цікаві факти про заступника голови СБУ
Ярослав Мережко — український контррозвідник, офіцер Служби безпеки України та читать далее
07-06, 12:48
Павло Плешивцев: біографія та цікаві факти про скандального пастора

Павло Плешивцев: біографія та цікаві факти про скандального пастора
Павло Плешивцев — український релігійний діяч, керівник громади євангельських християн-баптистів читать далее
07-06, 12:42
Пастор Павло Плешивцев отримав підозру після смертельної ДТП у Києві

Пастор Павло Плешивцев отримав підозру після смертельної ДТП у Києві
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 49-річному водію Mercedes-Benz Павлу читать далее
07-06, 12:37
РФ атакувала сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні

РФ атакувала сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні
У ніч проти 8 червня російські війська завдали удару по читать далее
07-06, 11:27
Аналітик Glassnode назвав можливе дно біткоїна цього циклу

Аналітик Glassnode назвав можливе дно біткоїна цього циклу
Співзасновник аналітичної платформи Glassnode Рафаель Шульце-Крафт заявив, що ймовірне дно читать далее
07-06, 10:35
Пенсії чорнобильцям змінять: що готує нова реформа

Пенсії чорнобильцям змінять: що готує нова реформа
Уряд готує масштабні зміни до пенсійної системи України, які торкнуться читать далее
07-06, 10:24
Китай розпочав морську спецоперацію біля Тайваню

Китай розпочав морську спецоперацію біля Тайваню
Китай розпочав морську спеціальну операцію на схід від Тайваню у читать далее
07-06, 09:49
7 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

7 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
7 червня 2026 року припадає на неділю. Цей день поєднує читать далее
06-06, 22:06
Гороскоп на 7 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку
7 червня 2026 року пройде під впливом поєднання практичності та читать далее
06-06, 22:04
Ukraine Weekly Digest (June 1–6, 2026): Russian strikes, NATO aid and drone warfare

Ukraine Weekly Digest (June 1–6, 2026): Russian strikes, NATO aid and drone warfare
The week of June 2–8 was marked by large-scale Russian читать далее
06-06, 20:18
Анастасія Гнатишин: біографія та цікаві факти про шахістку

Анастасія Гнатишин: біографія та цікаві факти про шахістку
Анастасія Гнатишин — українська шахістка, яка у 15-річному віці привернула читать далее
06-06, 18:33
Власники iPhone масово відкладають оновлення: що відбувається

Власники iPhone масово відкладають оновлення: що відбувається
Частина користувачів iPhone продовжує відмовлятися від переходу на нові версії читать далее
06-06, 18:30
Власникам сонячних панелей в Україні готують нові правила

Власникам сонячних панелей в Україні готують нові правила
В Україні після завершення дії «зеленого тарифу» для населення можуть читать далее
06-06, 17:44
В Україні пропонують посилити покарання для пішоходів-порушників

В Україні пропонують посилити покарання для пішоходів-порушників
В Україні зареєстрували урядову петицію із закликом посилити відповідальність пішоходів читать далее
06-06, 17:17
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції