Павло Плешивцев — український релігійний діяч, керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне» на Херсонщині. Його ім’я стало відомим широкому загалу у червні 2026 року після резонансної дорожньо-транспортної пригоди в Києві, жертвами якої стали четверо людей. До цього Плешивцев був відомий переважно у релігійному середовищі та серед мешканців Херсонської області. Після трагедії увага ЗМІ привернула не лише сама аварія, а й біографія її учасника. У відкритих джерелах містяться дані про його діяльність як керівника релігійної організації та попередні порушення правил дорожнього руху.

Біографія

Павло Валерійович Плешивцев народився 16 вересня 1976 року в селі Підстепне Олешківського району Херсонської області. Населений пункт нині перебуває під російською окупацією. За даними відкритих реєстрів, він очолює релігійну громаду євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне».

Релігійна організація була зареєстрована ще у 1991 році. У державних реєстрах Павло Плешивцев зазначений як її керівник. Основним видом діяльності організації є діяльність релігійних установ та громад.

Також відомо, що з 2005 по 2015 рік Плешивцев був зареєстрований як фізична особа-підприємець. Основним напрямком його підприємницької діяльності була роздрібна торгівля на ринках. Після завершення підприємницької діяльності його публічна активність переважно була пов’язана з релігійною громадою.

У червні 2026 року Павло Плешивцев став фігурантом однієї з найрезонансніших ДТП року в Україні. За даними правоохоронців, автомобіль Mercedes-Benz під його керуванням влетів у підземний пішохідний перехід у Києві. Унаслідок аварії загинули четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик та двоє співробітників поліції. Після ДТП чоловіку повідомили про підозру за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Цікаві факти

Найбільш обговорюваним фактом біографії Павла Плешивцева стала інформація про численні порушення правил дорожнього руху. За даними медіа, до резонансної аварії він неодноразово перевищував швидкість та вже фігурував у кількох дорожньо-транспортних пригодах.

Журналісти також повідомляли, що протягом останніх років чоловік регулярно отримував штрафи за порушення ПДР. В окремих публікаціях згадується про десятки зафіксованих порушень швидкісного режиму.

Попри проживання та діяльність на Херсонщині, після початку повномасштабної війни ім’я Плешивцева практично не фігурувало в загальноукраїнських новинах. Ситуація змінилася лише після ДТП у столиці, яка привернула увагу до його особи та діяльності релігійної громади.

Цікавим є і той факт, що село Підстепне, з яким пов’язане життя Плешивцева, нині перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. Саме там зареєстрована очолювана ним релігійна організація.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Павло Плешивцев?

Павло Плешивцев — керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». Він народився у Херсонській області та тривалий час займався релігійною діяльністю. Загальнонаціональну відомість отримав після смертельної ДТП у Києві в червні 2026 року.

Де народився Павло Плешивцев?

Він народився 16 вересня 1976 року в селі Підстепне Олешківського району Херсонської області. Саме з цим населеним пунктом пов’язана його релігійна діяльність. Село нині перебуває під російською окупацією.

Чим займався Павло Плешивцев до ДТП?

Окрім керівництва релігійною громадою, він певний час був підприємцем. З 2005 по 2015 рік мав зареєстрований ФОП у Херсонській області. Основним видом діяльності була роздрібна торгівля.

Яка громада пов’язана з Павлом Плешивцевим?

Плешивцев очолює релігійну громаду євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». Організація офіційно зареєстрована та внесена до державних реєстрів України. Її діяльність належить до сфери релігійних організацій.

Чому ім’я Павла Плешивцева опинилося в центрі уваги ЗМІ?

Причиною стала смертельна аварія в Києві 5 червня 2026 року. За даними слідства, автомобіль під його керуванням в’їхав у підземний перехід, унаслідок чого загинули четверо людей. Після цього правоохоронці повідомили йому про підозру.