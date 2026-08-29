Павло Паліса: біографія та цікаві факти про заступника керівника ОП

Павло Паліса — український військовослужбовець, полковник Збройних сил України та заступник керівника Офісу президента. Він здобув широку публічну впізнаваність як командир бойових підрозділів під час російсько-української війни, зокрема як командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Паліса брав участь у боях на Донбасі та в обороні Бахмута, а після багаторічної військової служби перейшов до роботи в Офісі президента. У листопаді 2024 року Володимир Зеленський призначив його заступником керівника ОП. Військовий досвід Паліси та його участь у питаннях оборони й безпеки зробили його однією з помітних постатей серед представників нової військової генерації в державному управлінні.

Біографія

Павло Сергійович Паліса народився 14 лютого 1985 року. За даними відкритих біографічних джерел, він народився в родині військовослужбовця, а дитинство провів у військових містечках. Такий спосіб життя був пов’язаний зі службою батька, тому майбутній офіцер із ранніх років був знайомий із військовим середовищем.

У 2002 році Паліса розпочав навчання у Львівському інституті сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка». У 2007 році він завершив навчання та розпочав професійну службу в Збройних силах. Пізніше продовжив військову освіту в Національному університеті оборони України, де у 2019 році закінчив командно-штабний інститут.

У різні роки Павло Паліса проходив службу на командних посадах і брав участь у бойових діях після початку російської агресії проти України у 2014 році. В одному з інтерв’ю він розповідав, що на початку війни служив у Львові командиром роти та домагався направлення до району проведення Антитерористичної операції. Надалі він виконував бойові завдання на сході та продовжив професійне навчання.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії Паліса був командиром 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми». У 2021 році його направили на навчання до Командно-штабного коледжу Сухопутних військ армії США у Форт-Лівенворті, штат Канзас. Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року він повернувся до України.

У 2022 році Паліса командував 5-м окремим штурмовим полком. Наступного року він очолив 93-тю окрему механізовану бригаду «Холодний Яр». Підрозділ під його командуванням брав участь у боях за Бахмут, які стали однією з найбільш масштабних і тривалих операцій російсько-української війни.

Павло Паліса неодноразово публічно коментував ситуацію на фронті, проблеми комплектування армії та особливості сучасної війни. В інтерв’ю він говорив про необхідність поєднання українського бойового досвіду із західними військовими підходами. Його виступи після боїв за Бахмут привернули увагу до командира не лише як до військового, а й як до публічного представника ЗСУ.

За військову службу Паліса був відзначений державними нагородами. У січні 2023 року він отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня. У листопаді того ж року був нагороджений Хрестом бойових заслуг.

29 листопада 2024 року Володимир Зеленський своїм указом призначив Павла Палісу заступником керівника Офісу президента України. Після переходу на державну посаду він став одним із представників військового середовища в керівництві ОП. Станом на 2026 рік Паліса продовжує обіймати посаду заступника керівника Офісу президента.

Цікаві факти

Павло Паліса відомий у військовому середовищі за позивним «Хантер». Цей позивний використовується у численних публікаціях, інтерв’ю та біографічних матеріалах про військового. Саме під ним Палісу часто згадували під час його служби на командних посадах.

Навчання Паліси у США припало на період перед повномасштабним вторгненням Росії. Після початку великої війни він повернувся до України для участі в обороні країни. При цьому інформація про його навчання в американському військовому коледжі стала однією з найбільш відомих деталей його професійної біографії.

Публічну увагу до Паліси значною мірою привернула його участь в обороні Бахмута. Як командир 93-ї бригади він давав інтерв’ю про бої, втрати та тактичну ситуацію на фронті. У своїх коментарях він наголошував на високій інтенсивності бойових дій і значенні накопиченого українськими військовими досвіду.

Відкрита інформація про приватне життя Павла Паліси обмежена. У публічних джерелах основну увагу приділено його військовій службі та державній діяльності. Детальні відомості про родину, дружину чи дітей не варто подавати без додаткового документального підтвердження.

У біографічних матеріалах також згадується його брат Дмитро Паліса, який обрав військову кар’єру. Обидва брати пов’язали професійну діяльність зі Збройними силами. Ця обставина стала однією з небагатьох публічно відомих деталей про родинне оточення Павла Паліси.

Відповіді на питання про Павла Палісу

Хто такий Павло Паліса?

Павло Паліса — український військовослужбовець, полковник ЗСУ та заступник керівника Офісу президента України. Він став відомим завдяки командуванню бойовими підрозділами під час російсько-української війни. Найбільш публічним етапом його військової кар’єри стало командування 93-ю окремою механізованою бригадою «Холодний Яр».

Скільки років Павлу Палісі?

Павло Паліса народився 14 лютого 1985 року. У 2026 році йому виповнився 41 рік. Його професійна діяльність протягом багатьох років пов’язана з військовою службою та державним управлінням.

Яку освіту має Павло Паліса?

Паліса здобув військову освіту у Львівському інституті сухопутних військ та Національному університеті оборони України. Також він проходив навчання у Командно-штабному коледжі Сухопутних військ армії США у Форт-Лівенворті. Його освіта пов’язана передусім із військовим управлінням і командною підготовкою.

Якою бригадою командував Павло Паліса?

У 2023-2024 роках Павло Паліса був командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Підрозділ брав участь у боях за Бахмут. До цього він також командував іншими військовими підрозділами, зокрема 5-м окремим штурмовим полком.

Яку посаду Павло Паліса обіймає зараз?

Павло Паліса є заступником керівника Офісу президента України. На цю посаду його призначили указом Володимира Зеленського 29 листопада 2024 року. Його поява в ОП стала одним із прикладів переходу військових командирів до роботи в системі державного управління.