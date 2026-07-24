Павло Лазаренко: біографія та цікаві факти про колишнього прем’єр-міністра
2026-24-07    121

Павло Лазаренко: біографія та цікаві факти про колишнього прем’єр-міністра

Павло Лазаренко — український політик, який очолював уряд у другій половині 1990-х років і був однією з найвпливовіших фігур того періоду. Його кар’єра стрімко розвивалася від керівника регіонального рівня до посади прем’єр-міністра. Після відставки він залишив країну, а згодом став фігурантом масштабних міжнародних кримінальних проваджень. У США Лазаренка засудили за відмивання коштів, шахрайство та приховування фінансових операцій. Його справа стала одним із найвідоміших прикладів міжнародного переслідування високопосадовців із пострадянських держав.

Біографія

Павло Іванович Лазаренко народився 23 січня 1953 року в селі Карпівка Магдалинівського району Дніпропетровської області.

У 1978 році закінчив Дніпропетровський сільськогосподарський інститут за спеціальністю інженер-механік. Після завершення навчання працював у сільському господарстві, обіймаючи керівні посади в аграрних підприємствах.

На початку 1990-х років перейшов на державну службу. У 1992 році був призначений представником Президента у Дніпропетровській області, а після зміни системи влади очолив Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. Саме в цей період сформував значний політичний вплив у регіоні.

У травні 1996 року Лазаренко став першим віцепрем’єр-міністром, а вже в липні того ж року Верховна Рада затвердила його прем’єр-міністром. Кабінет Міністрів під його керівництвом працював до липня 1997 року.

Після відставки Лазаренко залишався народним депутатом і очолював політичну партію «Громада». Наприкінці 1998 року Генеральна прокуратура висунула йому низку звинувачень, після чого він залишив країну.

У лютому 1999 року Павла Лазаренка затримали у США після спроби в’їзду за панамським паспортом. Американська влада звинуватила його у відмиванні коштів, банківському шахрайстві та приховуванні активів, які, за версією слідства, були отримані корупційним шляхом.

У 2006 році федеральний суд у Сан-Франциско визнав його винним за кількома епізодами. Лазаренко був засуджений до 97 місяців позбавлення волі, штрафу та конфіскації частини активів.

Після відбуття покарання він залишився на території США, де тривали міграційні та цивільні судові процедури щодо його статусу та майна.

Паралельно міжнародні судові інстанції та правоохоронні органи різних держав розглядали питання щодо активів, які пов’язували з Лазаренком. Частина майна стала предметом окремих цивільних спорів про конфіскацію.

Цікаві факти

Павло Лазаренко став першим колишнім главою українського уряду, якого засудив федеральний суд США за фінансові злочини.

Американське слідство стверджувало, що через іноземні рахунки було відмито понад 200 млн доларів. Значна частина цих коштів проходила через банки Швейцарії, Антигуа та інших юрисдикцій.

Ім’я Лазаренка неодноразово згадувалося у зв’язку з корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та діяльністю Юлії Тимошенко в середині 1990-х років. Водночас щодо самої Тимошенко американський суд обвинувальних вироків у межах справи Лазаренка не ухвалював.

Його справа стала одним із наймасштабніших міжнародних антикорупційних розслідувань щодо політичних діячів із країн колишнього СРСР. Вона часто наводиться як приклад співпраці правоохоронних органів різних держав у боротьбі з відмиванням коштів.

Після звільнення з американської в’язниці Лазаренко практично не бере участі у публічному політичному житті. Інформація про його приватне життя з’являється рідко, а більшість публікацій стосується судових процесів або долі його активів.

Відомості про його зріст, захоплення чи сторінки в соціальних мережах у відкритих офіційних джерелах відсутні.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Павло Лазаренко?

Павло Лазаренко — колишній прем’єр-міністр України, який очолював уряд із 1996 до 1997 року. До цього він працював головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації та першим віцепрем’єр-міністром. Після завершення політичної кар’єри став фігурантом міжнародного кримінального розслідування.

За що засудили Павла Лазаренка?

Федеральний суд США визнав його винним у відмиванні коштів, банківському шахрайстві та приховуванні фінансових операцій. Американська прокуратура доводила, що кошти були отримані внаслідок корупційних схем та незаконно переведені через міжнародну банківську систему. Частину обвинувачень суд відхилив, але за кількома епізодами обвинувальний вирок набрав законної сили.

Де зараз Павло Лазаренко?

Після звільнення з місць позбавлення волі він залишився у США. Протягом наступних років вирішувалися питання його імміграційного статусу та судових спорів щодо активів. Останніми роками він практично не веде публічної діяльності.

Чи повертався Павло Лазаренко в політику?

Після виїзду з України та кримінального переслідування він більше не займав державних посад і не повернувся до активної політичної діяльності. Його партія «Громада» втратила політичний вплив ще наприкінці 1990-х років. Нових політичних проєктів за його участю не було.

Що відомо про сім’ю Павла Лазаренка?

У відкритих джерелах є відомості, що Павло Лазаренко був одружений та має дітей. Водночас він не розголошує подробиці особистого життя, а члени його родини переважно не ведуть публічної діяльності. Достовірної інформації про їхню професійну діяльність або публічні проєкти небагато.

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