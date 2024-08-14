Павло Кириленко: голові Антимонопольного комітету вручили підозру

Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку вручили підозру у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень.

Будучи головою Донецької ОДА у 2020-2023 роках, Кириленко придбав 21 об’єкт нерухомості та 1 люксовий автомобіль. Всю власність він зареєстрував на родичів своєї дружини.

На вкрадені гроші Кириленко придбав:

– 7 квартир у Києві та Ужгороді, загальною площею 688,5 кв. м;

Будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражні бокси, 6 машино-місць;

– 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;