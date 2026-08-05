Павло Казарін: біографія та цікаві факти про журналіста
2026-05-08    106

Павло Казарін: біографія та цікаві факти про журналіста

Павло Казарін — український журналіст, публіцист, теле- і радіоведучий, який після початку повномасштабної війни також проходить службу у Збройних силах України. Він відомий як автор публіцистичних колонок, аналітичних матеріалів і телевізійних проєктів, присвячених політиці, суспільству та російсько-українській війні. Народившись і виріс у Криму, після окупації півострова переїхав до Києва та продовжив кар’єру в українських медіа. У різні роки працював на телебаченні, радіо, в друкованих та онлайн-виданнях, а також співпрацював із міжнародними аналітичними майданчиками. У 2025 році Павло Казарін став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка за цикл «Публіцистика воєнного часу».

Біографія

Павло Володимирович Казарін народився 3 грудня 1983 року у Сімферополі. Його батько — літературознавець Володимир Казарін, мати працювала біохіміком. Вищу освіту здобув у Таврійському національному університеті імені Володимира Вернадського, де навчався за спеціальністю «російська мова та література» та отримав кваліфікацію магістра філології.

Кар’єру у журналістиці Казарін розпочав у 2004 році. Першими місцями роботи стали ДТРК «Крим» та телерадіокомпанія «Чорноморська», де він працював ведучим, редактором і автором телевізійних програм. Згодом співпрацював із низкою українських і міжнародних медіа, серед яких ICTV, UA: Перший, телеканал «24», Radio NV, «Радіо Свобода», «Українська правда», а також Slon.ru, «Новая газета» та Московський центр Карнегі.

До 2014 року Казарін проживав у Криму. Після окупації півострова Росією він залишив регіон і переїхав до Києва. У публічних інтерв’ю журналіст розповідав, що певний час мав російське громадянство, яке було оформлене після окупації Криму, однак у 2021 році офіційно завершив процедуру виходу з нього. Ця тема неодноразово ставала предметом суспільних дискусій.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії Павло Казарін вступив до лав Збройних сил України. Паралельно він продовжив публіцистичну діяльність, публікуючи колонки про війну, мобілізацію, суспільні зміни та українську ідентичність. Його тексти регулярно виходять в українських медіа та присвячені політичним і військовим процесам.

У 2020 році журналіст став лауреатом Премії імені Георгія Гонгадзе. У 2022 році його книга «Дикий Захід Східної Європи» отримала відзнаку «Книга року BBC», а також Премію імені Юрія Шевельова. У березні 2025 року Павла Казаріна нагородили Національною премією України імені Тараса Шевченка за проєкт «Публіцистика воєнного часу».

Цікаві факти

Павло Казарін народився і провів перші три десятиліття життя у Криму. Після окупації півострова він став одним із найбільш впізнаваних кримських журналістів, які продовжили професійну діяльність на материковій частині країни.

За освітою він є філологом-літературознавцем. У власних інтерв’ю Казарін неодноразово розповідав, що спочатку планував пов’язати життя з академічною діяльністю, а в журналістику потрапив випадково.

Казарін є автором книги «Дикий Захід Східної Європи», присвяченої історії, політиці та формуванню української ідентичності. Видання було відзначене літературними преміями та стало одним із помітних публіцистичних проєктів воєнного часу.

Після мобілізації журналіст продовжив писати колонки вже як військовослужбовець. Значна частина його сучасних текстів присвячена трансформації українського суспільства під час війни, питанням мобілізації, пам’яті та відповідальності.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про його сімейний стан, дітей або зріст. Сам журналіст переважно не коментує приватне життя, концентруючись на професійній діяльності та публічних виступах.

Відповіді на питання про Павла Казаріна

Скільки років Павлу Казаріну?

Павло Казарін народився 3 грудня 1983 року в Сімферополі. Його вік визначається відповідно до цієї дати народження. Він належить до покоління журналістів, кар’єра яких формувалася після здобуття незалежності України.

Чим відомий Павло Казарін?

Він здобув популярність як журналіст, політичний оглядач і публіцист. Працював на телебаченні, радіо та в друкованих медіа, а після початку повномасштабної війни став військовослужбовцем ЗСУ. Його аналітичні колонки регулярно публікуються в українських виданнях.

Яку освіту має Павло Казарін?

Він закінчив Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського за спеціальністю «російська мова та література». За кваліфікацією є магістром філології.

Чи служить Павло Казарін у ЗСУ?

Так. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він вступив до лав Збройних сил України. Паралельно продовжує публіцистичну діяльність та бере участь у публічних дискусіях про війну й суспільство.

Які нагороди отримав Павло Казарін?

Серед найвідоміших відзнак — Премія імені Георгія Гонгадзе, Премія «Книга року BBC», Премія імені Юрія Шевельова та Національна премія України імені Тараса Шевченка 2025 року. Ці нагороди він отримав за журналістську, публіцистичну та літературну діяльність.

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