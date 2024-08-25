Павло Дуров затриманий у Франції

Засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали у паризькому аеропорту Ле-Бурже, повідомили французькі телеканали TF1 та BFMTV із посиланням на джерела. 39-річного бізнесмена затримали, коли його приватний літак прилетів до столиці Франції Азербайджану. Разом із Дуровим були охоронець та жінка, ім’я якої журналісти не називають.

Дурова затримали співробітники Повітряно-транспортної жандармерії на тій підставі, що у Франції бізнесмена було включено до списку розшукуваних осіб. Ордер на затримання видала судова поліція Франції на підставі попереднього розслідування, деталі якого не розкриваються.

За даними TF1, у Франції Дурову можуть висунути звинувачення, пов’язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, продажем краденого та сексуалізованими злочинами проти дітей. Все це — через відсутність модерації в Telegram, а також через відмову адміністрації месенджера співпрацювати з владою та застосування різних інструментів Telegram — таких як криптовалюта та одноразовий номер. Французькі правоохоронні органи вважають Дурова співучасником злочинів, скоєних за допомогою Telegram, через відмову від модерації контенту, зазначає співрозмовник BFMTV.

Джерело TF1 вважає, що засновника Telegram напевно буде заарештовано. Наразі його взяли під варту. “На своїй платформі він допустив скоєння незліченних правопорушень і злочинів, не роблячи нічого, щоб це модерувати або співпрацювати [з правоохоронними органами]”, – сказав він. Дуров, пише телеканал, постане перед слідчим суддею (посадовець у Франції, який, на відміну від прокурора, збирає докази як на користь сторони звинувачення, так і на користь сторони захисту) вже сьогодні.

Ордер на арешт Дурова діє лише у Франції, зазначає TF1. Бізнесмен знав, що в країні він «персона нон грата», він мало подорожував Європою та уникав держав, де робота Telegram перебуває під наглядом силовиків. «Сьогодні він зробив помилку. Ми не знаємо, чому», — додало джерело журналістів. BFMTV називає появу Дурова у Франції “загадкою”.

2021 року повідомлялося, що Дуров, який емігрував з Росії 2014-го, отримав громадянство Франції. Останніми роками підприємець жив у Об’єднаних Арабських Еміратах.

Влада Франції може використовувати арешт Павла Дурова для тиску на інші країни Європи, щоб ті активніше боролися із зашифрованими месенджерами, якими, зокрема, користуються терористи, пише TF1. Після затримання Дурова криптовалюта Toncoin (TON), яка використовується для операцій усередині Telegram, впала на 14%.

“Медуза” звернулася за коментарем до віце-президента Telegram Іллі Перекопського, але той оперативно не відповів на запитання кореспондента видання.

Повідомлення про затримання Дурова прокоментували російські парламентарі. Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас назвав дії Франції «боротьбою за свободу слова та європейські цінності».

Віце-спікер Держдуми Владислав Даванков заявив, що закликав главу МЗС Росії Сергія Лаврова домогтися звільнення Дурова. «Арешт [Дурова] може мати під собою політичні підстави та бути інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів Telegram. Цього допустити не можна», – заявив депутат.

У Товаристві захисту Інтернету розцінили ситуацію із затриманням Дурова як спробу цензури з боку Франції.

Журналіст-розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв зазначив: «Його [Дурова] неспівробітництво з ФСБ на користь свободи слова, на жаль, повністю нейтралізується його неспівробітництвом ні з ким, щоб зупинити використання ТГ для всього жахливого. То був його вибір. Чи можна було робити одне і не робити інше?»