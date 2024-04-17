Павло Дуров дав інтерв’ю Такеру Карлсону: про що він розповів?

Творець Telegram Павло Дуров дав майже годинне інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону. Основні тези:
- “Нам приділяють надто багато уваги ФБР, служби безпеки, де б у США ми не знаходилися”, – заявив Дуров, розповідаючи про стеження з боку американських спецслужб.
Він сказав, що під час одного із візитів до США, з ним їздив інженер, який обслуговує месенджер. Його, за словами Дурова, намагалися завербувати.
«Коли б я не прямував до США, в аеропорту мене зустрічають і запитують мене агенти ФБР. Якось я снідав о 9:00, і співробітники ФБР з’явилися біля будинку, який я знімав. Вони знали, що я поїхав із Росії. Вони знали, чим ми займаємося, але їм потрібні подробиці. Думаю, вони хотіли встановити зв’язки, щоб якось краще контролювати Telegram», – заявив Дуров.
Через це, а також після нападу на нього в Сан-Франциско грабіжників, Дуров відмовився вести бізнес у США. В інших країнах – Німеччині, Британії та Сінгапурі – його відлякала бюрократія. Тому зараз офіс “візки” – у Дубаї.
- При цьому основний тиск на Telegram чинять не уряди, а Apple і Google.
“Ці дві платформи можуть, по суті, цензурувати все, що ви можете прочитати на своєму смартфоні”, – сказав Дуров, який постійно критикує ці компанії, а також Facebook за їхню “прозорість” для спецслужб.
У цьому контексті він заявив, що телефони на iPhone і Android “небезпечні”.
При цьому він привітав покупку Twitter Ілоном Маском. На думку Дурова, це позитивно вплине індустрію соцмереж.
- Твердження про те, що Telegram підконтрольний російській владі, Дуров назвав підступами конкурентів.
Він заявив, що Телеграм – нейтральна платформа, якою можуть скористатися всі.
Дуров розповів, що після штурму Капітолію Телеграм отримав звернення від демократів та республіканців. Перші вимагали надати дані тим, хто керував протестами через Телеграм. Другі – застерігали від цього кроку. Обидва листи були проігноровані, заявив Дуров.
- Дуров в інтерв’ю Такеру Карлсону розповів, що влада РФ у 2013-2014 роках вимагала від нього видати приватну інформацію про організаторів Євромайдану в Україні, яку мав “Вконтакте”.
“Ми відповіли, зачекайте. Але це ж інша країна. Ми не зрадимо наших українських користувачів, тому що ви просите нас. Ми вирішили відмовитися і це також не дуже сподобалося російському уряду”, – розповідає Дуров.
Каже, перед цим від нього вимагали забороняти паблики до ВК, які збирали людей на протести до РФ.
А потім, за його словами, йому поставили ультиматум: робити те, що скаже Кремль, або продати частку у ВК та виїхати з країни. Він вибрав останнє.