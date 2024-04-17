Павло Дуров дав інтерв’ю Такеру Карлсону: про що він розповів?

Творець Telegram Павло Дуров дав майже годинне інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону. Основні тези:

“Нам приділяють надто багато уваги ФБР, служби безпеки, де б у США ми не знаходилися”, – заявив Дуров, розповідаючи про стеження з боку американських спецслужб.

Він сказав, що під час одного із візитів до США, з ним їздив інженер, який обслуговує месенджер. Його, за словами Дурова, намагалися завербувати.

«Коли б я не прямував до США, в аеропорту мене зустрічають і запитують мене агенти ФБР. Якось я снідав о 9:00, і співробітники ФБР з’явилися біля будинку, який я знімав. Вони знали, що я поїхав із Росії. Вони знали, чим ми займаємося, але їм потрібні подробиці. Думаю, вони хотіли встановити зв’язки, щоб якось краще контролювати Telegram», – заявив Дуров.

Через це, а також після нападу на нього в Сан-Франциско грабіжників, Дуров відмовився вести бізнес у США. В інших країнах – Німеччині, Британії та Сінгапурі – його відлякала бюрократія. Тому зараз офіс “візки” – у Дубаї.

При цьому основний тиск на Telegram чинять не уряди, а Apple і Google.

“Ці дві платформи можуть, по суті, цензурувати все, що ви можете прочитати на своєму смартфоні”, – сказав Дуров, який постійно критикує ці компанії, а також Facebook за їхню “прозорість” для спецслужб.

У цьому контексті він заявив, що телефони на iPhone і Android “небезпечні”.

При цьому він привітав покупку Twitter Ілоном Маском. На думку Дурова, це позитивно вплине індустрію соцмереж.

Твердження про те, що Telegram підконтрольний російській владі, Дуров назвав підступами конкурентів.

Він заявив, що Телеграм – нейтральна платформа, якою можуть скористатися всі.

Дуров розповів, що після штурму Капітолію Телеграм отримав звернення від демократів та республіканців. Перші вимагали надати дані тим, хто керував протестами через Телеграм. Другі – застерігали від цього кроку. Обидва листи були проігноровані, заявив Дуров.

Дуров в інтерв’ю Такеру Карлсону розповів, що влада РФ у 2013-2014 роках вимагала від нього видати приватну інформацію про організаторів Євромайдану в Україні, яку мав “Вконтакте”.

“Ми відповіли, зачекайте. Але це ж інша країна. Ми не зрадимо наших українських користувачів, тому що ви просите нас. Ми вирішили відмовитися і це також не дуже сподобалося російському уряду”, – розповідає Дуров.

Каже, перед цим від нього вимагали забороняти паблики до ВК, які збирали людей на протести до РФ.

А потім, за його словами, йому поставили ультиматум: робити те, що скаже Кремль, або продати частку у ВК та виїхати з країни. Він вибрав останнє.