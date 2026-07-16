Патураєв подав заяву про складання мандата нардепа

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв подав заяву про складання депутатських повноважень. Документ він направив до Верховної Ради, попросивши розглянути питання «за можливості так само невідкладно, як і інші рішення, через які я був змушений ухвалити таке рішення». Заява надійшла на тлі кадрових змін у владі та дискусій навколо рішень щодо керівництва окремих державних структур.

Потураєв є головою Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та одним із представників фракції «Слуга народу», які активно працювали над законодавством у сфері медіа, культури та інформаційної безпеки. До парламенту він був обраний у 2019 році за списком партії.

У тексті заяви депутат не назвав конкретну причину свого рішення, однак формулювання про «інші рішення» стало приводом для обговорення у політичних колах. Зокрема, його слова пов’язують із незгодою з кадровими змінами, зокрема з рішенням щодо звільнення Михайла Федорова з посади, хоча сам Потураєв публічно не уточнював, які саме події стали визначальними.

Михайло Федоров із 2019 року очолював Міністерство цифрової трансформації України та був одним із найбільш відомих представників урядової команди. У різні періоди він відповідав за розвиток державних цифрових сервісів, зокрема проєкт «Дія». Його кадрові перспективи та можливі зміни у структурі уряду раніше активно обговорювалися політиками та експертами.

Микита Потураєв працює у Верховній Раді з моменту обрання парламенту IX скликання. Він був членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, а з грудня 2020 року очолив цей комітет. Серед напрямів його роботи були питання регулювання медіа, інформаційної політики, захисту інформаційного простору та культурної сфери.

За час роботи у парламенті Потураєв був одним із авторів та співавторів низки законодавчих ініціатив, зокрема пов’язаних із реформуванням медійного законодавства. Його позиції щодо інформаційної політики неодноразово викликали дискусії серед представників медіаспільноти та політичних сил.

Заява про складання мандата ще має бути розглянута Верховною Радою. Відповідно до процедури, депутатські повноваження припиняються після ухвалення парламентом відповідного рішення. У разі дострокового припинення повноважень місце депутата, обраного за партійним списком, може перейти до наступного кандидата у виборчому списку політичної сили.

Рішення Потураєва може вплинути на баланс сил у фракції «Слуга народу», оскільки він належав до числа помітних представників парламентської команди у сфері гуманітарної та інформаційної політики. Водночас остаточні політичні наслідки залежатимуть від подальших кадрових рішень та реакції інших депутатів фракції.