Патріарх Єрусалима може стати посередником між Києвом і Москвою
2026-08-06    35

Патріарх Єрусалима може стати посередником між Києвом і Москвою

реко-православний патріарх Єрусалима Феофіл III може долучитися до переговорного процесу між Україною та Росією як додатковий посередник. Про це повідомило ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела після зустрічі патріарха з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, яка відбулася цього тижня у Вашингтоні. За даними співрозмовників видання, сторони домовилися про можливу участь Феофіла III в дипломатичних контактах щодо припинення війни, а також про його потенційну зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним до кінця червня.

Як зазначає Ynet, патріарх розглядається як фігура, здатна сприяти діалогу завдяки своєму особливому статусу в православному світі. На відміну від політиків та державних представників, він не бере участі у міждержавній конкуренції та не представляє жодну зі сторін конфлікту. Саме цей фактор, за оцінкою джерел видання, став однією з причин зацікавленості адміністрації Трампа у залученні церковного лідера до переговорного процесу.

Ізраїльські журналісти звертають увагу, що Феофіл III вже мав досвід участі в гуманітарних та дипломатичних ініціативах. Серед них згадується історія із звільненням громадянки Ізраїлю Наами Іссахар, яку було засуджено в Росії у 2019 році. Тоді переговори між Москвою та Єрусалимом супроводжувалися контактами за участю представників релігійних кіл, а питання вирішувалося на найвищому політичному рівні.

За інформацією джерел Ynet, патріарх користується довірою в різних православних громадах, включаючи представників церков, які мають історичні зв’язки як з Україною, так і з Росією. У публікації зазначається, що його авторитет може бути використаний для створення додаткових каналів комунікації в умовах, коли офіційні переговори залишаються складними та не демонструють швидкого прогресу.

Повідомлення про можливу участь Феофіла III з’явилося на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо війни в Україні. Останніми місяцями Вашингтон неодноразово заявляв про готовність підтримувати різні формати переговорів, які могли б сприяти припиненню бойових дій. Водночас конкретні механізми досягнення миру залишаються предметом суперечок між сторонами.

Особливу увагу привертає згадка про можливу зустріч патріарха з Володимиром Путіним. Якщо такий контакт відбудеться, він може стати одним із небагатьох прикладів залучення релігійного лідера до міжнародних консультацій щодо війни в Україні. Поки що офіційного підтвердження майбутніх переговорів ані з боку Кремля, ані з боку Єрусалимського патріархату не надходило.

На цьому тлі зберігається невизначеність щодо інших дипломатичних ініціатив. Раніше в медіа з’являлася інформація про можливі візити американських представників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Києва і Москви, однак конкретні дати таких поїздок досі не були оголошені. Це посилює увагу до будь-яких нових контактів, які можуть вплинути на перебіг переговорного процесу.

Аналітики відзначають, що залучення релігійних авторитетів до миротворчих зусиль не є новим явищем у світовій дипломатії. У різні періоди посередницькі функції виконували представники Ватикану, Всесвітньої ради церков та інших релігійних інституцій. Ефективність таких місій зазвичай залежить від рівня довіри між сторонами конфлікту та готовності використовувати неформальні канали для пошуку компромісів.

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