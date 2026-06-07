Пастор Павло Плешивцев отримав підозру після смертельної ДТП у Києві
2026-07-06    160

Пастор Павло Плешивцев отримав підозру після смертельної ДТП у Києві

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 49-річному водію Mercedes-Benz Павлу Плешивцеву, який 5 червня спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Солом’янському районі столиці. Внаслідок аварії загинули четверо людей, серед яких двоє співробітників поліції, 47-річна жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє осіб отримали травми та були госпіталізовані.

За даними слідства, Павло Плешивцев рухався автомобілем Mercedes-Benz на значній швидкості, після чого втратив контроль над транспортним засобом. Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та врізався у підземний пішохідний перехід на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Після зіткнення транспортний засіб зазнав серйозних пошкоджень, а водія довелося деблоковувати рятувальникам.

Загиблими правоохоронцями виявилися старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант Денис Будченко, які виконували службові обов’язки. Інформацію про їхню загибель підтвердили в Національній поліції України. Аварія стала однією з найтрагічніших дорожніх пригод у столиці від початку року за кількістю жертв.

Особливу увагу суспільства привернув той факт, що Павло Плешивцев є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне» у Херсонській області. Саме тому в інформаційному просторі він часто згадується як Павло Плешивцев пастор. Дані про його керівну роль у релігійній організації підтверджуються відкритими державними реєстрами.

Після ДТП журналісти та правоохоронні джерела оприлюднили інформацію про попередні порушення правил дорожнього руху з боку водія. За повідомленнями ЗМІ, Павло Плешивцев раніше неодноразово фіксувався за перевищення швидкості та вже потрапляв у дорожньо-транспортні пригоди. Частина цих епізодів відбулася протягом останніх років, що викликало додаткові питання щодо системи контролю за водіями, які систематично порушують ПДР.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною третьою статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. У разі доведення вини закон передбачає тривале позбавлення волі та додаткові обмеження щодо права керування транспортними засобами.

Наразі Павло Плешивцев перебуває під наглядом правоохоронців у медичному закладі. Слідчі продовжують встановлювати точні обставини аварії, аналізують записи камер відеоспостереження, технічний стан автомобіля та інші докази, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Резонанс навколо справи посилюється не лише через кількість загиблих, а й через особу підозрюваного. Трагедія знову актуалізувала дискусію про відповідальність водіїв за систематичні порушення правил дорожнього руху та ефективність механізмів запобігання смертельним аваріям на дорогах України.

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