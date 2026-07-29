Пасічникам нагадали про штрафи за порушення правил утримання бджіл

Власників пасік в Україні можуть оштрафувати за недотримання вимог щодо реєстрації та утримання бджіл, а в окремих випадках суд може зобов’язати усунути порушення або змінити умови розміщення пасіки. Про це повідомили фахівці системи безоплатної правничої допомоги, звернувши увагу на обов’язки пасічників та відповідальність за їх невиконання.

Згідно з чиними правилами, власник пасіки повинен зареєструвати її, отримати ветеринарно-санітарний паспорт і забезпечити утримання бджіл відповідно до встановлених ветеринарних та санітарних норм. Реєстрація пасіки є обов’язковою незалежно від кількості бджолосімей. Також пасічники мають повідомляти про переміщення пасіки, виконувати ветеринарні вимоги та дотримуватися правил безпечного розміщення вуликів.

У разі порушення законодавства до власників пасік можуть застосовувати адміністративну відповідальність. Йдеться, зокрема, про штрафи за порушення ветеринарно-санітарних правил, відсутність необхідних документів або недотримання вимог щодо утримання бджіл. Крім адміністративних санкцій, конфлікти між власниками пасік та сусідами можуть стати предметом судового розгляду, якщо утримання бджіл створює загрозу для життя, здоров’я чи безпечного користування сусідніми земельними ділянками.

Як приклад правозастосовної практики наводиться рішення суду в Хмельницькій області. Суд розглянув спір між власником пасіки та його сусідом, який заявив, що значна кількість бджіл створювала небезпеку через близьке розташування вуликів до межі земельної ділянки. За результатами розгляду суд зобов’язав пасічника привести господарство у відповідність до встановлених вимог.

Відповідно до судового рішення власник пасіки має зменшити кількість бджолосімей до нормативного рівня та встановити огорожу, яка унеможливить безпосередній виліт бджіл на сусідню територію. Такі заходи передбачені правилами утримання пасік і покликані мінімізувати ризики для людей, які проживають поруч.

Фахівці наголошують, що законодавство передбачає не лише права пасічників, а й обов’язок забезпечити безпечне ведення бджільництва. Під час облаштування пасіки необхідно враховувати відстані до сусідніх ділянок, житлових будинків, громадських місць та інших об’єктів. У разі виникнення спору суд оцінює конкретні обставини, зокрема кількість бджолосімей, розташування вуликів, наявність огорожі та можливий вплив пасіки на здоров’я сусідів.

Експерти також звертають увагу, що належне оформлення документів і дотримання ветеринарно-санітарних вимог необхідні не лише для уникнення штрафів, а й для контролю за епізоотичною ситуацією та профілактики захворювань бджіл. У разі виявлення порушень компетентні органи можуть проводити перевірки, а за наявності підстав застосовувати передбачені законом заходи реагування.

Практика останніх років свідчить, що питання розміщення пасік дедалі частіше стають предметом судових спорів, особливо у населених пунктах із щільною забудовою. Юристи рекомендують власникам пасік завчасно перевіряти відповідність господарства чинним вимогам, щоб уникнути адміністративної відповідальності, судових позовів та додаткових витрат, пов’язаних із виконанням судових рішень.