Пашинський визнав вину у справі нафтопродуктів Курченка, – ЗМІ
2026-08-06    88

Пашинський визнав вину у справі нафтопродуктів Курченка, – ЗМІ

Колишній народний депутат Сергій Пашинський уклав угоду про визнання винуватості у справі щодо незаконного заволодіння нафтопродуктами бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Інформація про це стала відома 8 червня після змін у статусі судового провадження у Вищому антикорупційному суді. Як пише Главком, угода ще не набрала чинності, оскільки її має затвердити суд.

За даними матеріалів справи, Пашинський визнав вину за обвинуваченнями у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. При цьому початкова кваліфікація щодо привласнення майна в особливо великих розмірах, яка фігурувала на етапі досудового розслідування, до обвинувального акту не увійшла. Саме ця перекваліфікація дозволила стороні захисту вийти на угоду з прокурорами.

Справу розглядає Вищий антикорупційний суд. Засідання, яке було заплановане на 4 червня для переходу до розгляду обвинувального акту по суті, не відбулося. Уже 5 червня в судовому реєстрі з’явився статус «Повернуто», що означало повернення обвинувального акту та матеріалів прокурору. Адвокат Пашинського підтвердив, що рішення пов’язане з процесом погодження угоди про визнання винуватості. Остаточне рішення очікується після 16 червня.

Кримінальне провадження стосується подій 2014 року після втечі з України бізнесмена Сергія Курченка. Тоді правоохоронці арештували близько 100 тис. тонн нафтопродуктів, які зберігалися на Одеському нафтопереробному заводі, залізничних станціях та нафтобазах. За версією слідства, група осіб організувала схему подальшого розпорядження цими активами, використовуючи державне підприємство «Укртранснафтопродукт» та пов’язані приватні структури.

НАБУ та САП раніше заявляли, що внаслідок реалізації арештованих нафтопродуктів за заниженими цінами держава зазнала збитків майже на 967 млн грн. За даними слідства, близько 97 тис. тонн пального було реалізовано через структури, пов’язані з бізнесменом Сергієм Тищенком, який також є фігурантом справи. Частина коштів, отриманих від продажу, не потрапила до державного бюджету, а була виведена через підконтрольні компанії та банківські структури.

Окремим епізодом слідство досліджувало використання державного підприємства для продажу та обліку арештованого майна. Правоохоронці вважають, що до схеми були залучені посадовці підприємства та представники приватного бізнесу. Досудове розслідування у справі завершилося на початку 2025 року, а матеріали провадження налічують близько 200 томів.

У 2025 році ВАКС уже затвердив угоду про визнання винуватості іншого ключового фігуранта справи — бізнесмена Сергія Тищенка. Йому було призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з подальшим звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном. Рішення щодо угоди Сергія Пашинського може стати одним із найрезонансніших етапів багаторічного розслідування щодо так званих «нафтопродуктів Курченка», яке триває понад десять років.

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