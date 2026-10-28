Пасажирів круїзного лайнера Villa Vie Odyssey висадили в Камбоджі через брак пального
2026-28-10    98

Пасажирів круїзного лайнера Villa Vie Odyssey висадили в Камбоджі через брак пального

Компанія Villa Vie Residences призупинила роботу круїзного лайнера Villa Vie Odyssey та наказала пасажирам залишити судно в Камбоджі через нестачу коштів на закупівлю пального. Про це повідомило видання The Independent. За даними компанії, витрати на паливо різко зросли, через що забезпечити подальшу роботу судна стало неможливо.

«На жаль, нам не вдалося забезпечити себе паливом, необхідним для продовження роботи», — заявили представники Villa Vie Residences. Компанія пояснила зупинку фінансовими труднощами, спричиненими подорожчанням пального на маршруті лайнера.

Раніше витрати на паливо становили приблизно 1,8 тис. доларів на каюту на місяць. Однак у деяких районах Азії цей показник зріс до 8 тис. доларів. Таким чином, витрати на одну каюту збільшилися більш ніж у чотири рази, що суттєво змінило економіку тривалого круїзу.

Для пасажирів ситуація стала особливо складною через формат подорожі. Частина з них продала власні будинки, розраховуючи жити на борту під час навколосвітнього плавання. Подорож розпочалася у 2024 році, а лайнер мав забезпечувати учасникам тривале проживання в морі з переміщенням між різними країнами та регіонами.

Зупинка судна фактично порушила плани людей, які обрали круїз не як короткострокову відпустку, а як альтернативу звичайному житлу. Для таких пасажирів витрати на каюту були частиною довгострокового фінансового рішення, пов’язаного з відмовою від нерухомості та переїздом на борт.

Поки що повідомлення компанії не дає змоги визначити, коли лайнер зможе відновити роботу, чи буде організовано подальше перевезення пасажирів і які компенсаційні механізми можуть бути застосовані. Також потребують уточнення обставини висадки людей у Камбоджі та умови, на яких вони зможуть продовжити подорож або повернутися додому.

Зростання витрат на пальне створює ризики для круїзних операторів, особливо тих, чия бізнес-модель передбачає тривалі маршрути та постійне перебування пасажирів на борту. На відміну від стандартних туристичних рейсів, багатомісячні круїзи потребують стабільного фінансування не лише харчування й обслуговування судна, а й регулярних закупівель значних обсягів пального в різних портах.

Підвищення вартості пального в окремих регіонах може змушувати операторів переглядати маршрути, підвищувати платежі або тимчасово припиняти рейси. Однак у випадку Villa Vie Odyssey компанія прямо пов’язала зупинку з неможливістю забезпечити необхідний запас пального. Чи зможе вона залучити додаткове фінансування та відновити кругосвітню подорож, наразі невідомо.

Villa Vie Odyssey, Villa Vie Residences, Камбоджа, круїзний лайнер
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