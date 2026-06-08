Партія Пашиняна заявила про перемогу на виборах у Вірменії

Партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» отримує 50,04% голосів на парламентських виборах після обробки бюлетенів із 1924 із 2005 виборчих дільниць. Про це повідомила Центральна виборча комісія країни, оприлюднивши попередні результати голосування. На їхній основі політична сила чинного глави уряду зберігає можливість самостійно сформувати новий уряд без необхідності створення коаліції.

Згідно з даними ЦВК, другим за підтримкою виборців став опозиційний блок «Сильна Вірменія», пов’язаний із бізнесменом Самвелом Карапетяном. Політична сила набирає 23,33% голосів. Третє місце посідає блок «Вірменія» колишнього президента країни Роберта Кочаряна з результатом 9,85%. Інші учасники виборчих перегонів набрали значно меншу підтримку та, за попередніми оцінками, можуть не подолати прохідний бар’єр для представництва в парламенті.

Після оприлюднення проміжних результатів Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії. За його словами, отримана підтримка виборців дозволяє «Громадянському договору» сформувати уряд самостійно та продовжити реалізацію політичного курсу, який проводився останніми роками. Прем’єр подякував громадянам за участь у голосуванні та назвав результати свідченням довіри до чинної влади.

Поточні вибори стали одними з найважливіших для сучасної Вірменії на тлі складної внутрішньополітичної ситуації та регіональних викликів. Кампанія проходила в умовах активних дискусій щодо зовнішньополітичного курсу країни, відносин із Росією, Європейським Союзом та питання безпеки після останніх подій навколо Нагірного Карабаху. Опозиційні сили критикували уряд за його підхід до врегулювання конфліктів і вимагали перегляду частини політичних рішень.

Партія «Громадянський договір» перебуває при владі з 2018 року після масових протестів, які отримали назву «оксамитова революція». Тоді Нікол Пашинян очолив уряд і став одним із найвпливовіших політиків країни. Відтоді його політична сила неодноразово підтверджувала свою підтримку на загальнонаціональних виборах, хоча рівень суспільної дискусії щодо діяльності влади залишався високим.

Результати голосування можуть вплинути на подальшу зовнішню політику Єревана. В останні роки Вірменія активізувала контакти з країнами Європи та США, паралельно переживаючи складний період у відносинах із Росією. Політичні аналітики вважають, що впевнена перемога партії Пашиняна створює умови для продовження нинішнього курсу та реалізації раніше заявлених реформ.

Остаточні підсумки виборів будуть оголошені після завершення перевірки всіх протоколів та офіційного затвердження результатів Центральною виборчою комісією. Якщо попередні цифри суттєво не зміняться, «Громадянський договір» отримає можливість сформувати більшість у парламенті та зберегти контроль над виконавчою владою на наступний політичний цикл.