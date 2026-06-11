Парламент Італії закликав скасувати санкції проти РФ після війни

Парламент Італії ухвалив резолюцію, в якій закликав розпочати роботу над поступовим скасуванням санкцій проти Росії після завершення війни в Україні. Документ був підтриманий італійськими законодавцями та передбачає збереження допомоги Україні, водночас пропонуючи використовувати перспективу пом’якшення санкційного режиму як один із можливих інструментів майбутніх переговорів. Про це повідомила газета La Repubblica.

У тексті резолюції йдеться про необхідність забезпечити безперервну підтримку українських інституцій і населення, а також залучати парламент до обговорення будь-яких ініціатив, здатних мати суттєві економічні наслідки. Окремий пункт документа передбачає початок роботи над механізмом поступового скасування санкцій після завершення конфлікту між Росією та Україною.

Автори резолюції наголошують, що питання санкцій не повинно розглядатися окремо від дипломатичного процесу. У документі зазначено, що перспектива перегляду обмежень може бути використана як важіль під час переговорів щодо припинення війни та врегулювання її наслідків. Водночас жодних конкретних термінів або умов можливого скасування санкцій наразі не визначено.

Резолюція також містить положення щодо підтримки організацій та асоціацій, які займаються подоланням гуманітарних наслідків війни. Італійський парламент закликав європейські інституції забезпечити таким структурам повну політичну, економічну та оперативну підтримку для реалізації гуманітарних програм і допомоги постраждалому населенню.

Санкції проти Росії залишаються одним із ключових інструментів тиску Європейського Союзу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. За цей час ЄС затвердив численні пакети обмежувальних заходів, які торкнулися банківського сектору, енергетики, транспорту, технологій, оборонної промисловості та сотень фізичних і юридичних осіб. Більшість рішень ухвалювалася консенсусом усіх держав-членів Євросоюзу.

Італія залишається серед країн, які підтримують санкційну політику ЄС та надають допомогу Україні. Водночас питання довгострокових економічних наслідків санкцій періодично стає предметом політичних дискусій усередині країни. Частина представників бізнесу та окремих політичних сил наголошують на впливі обмежень на торгівлю, промисловість та енергетичний сектор Європи.

Прийнята резолюція не змінює чинний санкційний режим і не означає автоматичного перегляду обмежень щодо Росії. Рішення про продовження або скасування санкцій ухвалюються на рівні Європейського Союзу за погодженням усіх держав-членів. Проте документ демонструє, що в європейських столицях уже починається обговорення можливих механізмів післявоєнного врегулювання та ролі санкцій у майбутньому переговорному процесі.

На тлі відсутності прогресу в мирних переговорах і продовження бойових дій питання санкцій залишається одним із центральних елементів політики Заходу щодо Росії. Будь-які дискусії про їхнє потенційне пом’якшення безпосередньо пов’язуються з перебігом війни, гарантіями безпеки для України та умовами можливого мирного врегулювання.