Парламент Італії закликав скасувати санкції проти РФ після війни
2026-11-06    137

Парламент Італії закликав скасувати санкції проти РФ після війни

Парламент Італії ухвалив резолюцію, в якій закликав розпочати роботу над поступовим скасуванням санкцій проти Росії після завершення війни в Україні. Документ був підтриманий італійськими законодавцями та передбачає збереження допомоги Україні, водночас пропонуючи використовувати перспективу пом’якшення санкційного режиму як один із можливих інструментів майбутніх переговорів. Про це повідомила газета La Repubblica.

У тексті резолюції йдеться про необхідність забезпечити безперервну підтримку українських інституцій і населення, а також залучати парламент до обговорення будь-яких ініціатив, здатних мати суттєві економічні наслідки. Окремий пункт документа передбачає початок роботи над механізмом поступового скасування санкцій після завершення конфлікту між Росією та Україною.

Автори резолюції наголошують, що питання санкцій не повинно розглядатися окремо від дипломатичного процесу. У документі зазначено, що перспектива перегляду обмежень може бути використана як важіль під час переговорів щодо припинення війни та врегулювання її наслідків. Водночас жодних конкретних термінів або умов можливого скасування санкцій наразі не визначено.

Резолюція також містить положення щодо підтримки організацій та асоціацій, які займаються подоланням гуманітарних наслідків війни. Італійський парламент закликав європейські інституції забезпечити таким структурам повну політичну, економічну та оперативну підтримку для реалізації гуманітарних програм і допомоги постраждалому населенню.

Санкції проти Росії залишаються одним із ключових інструментів тиску Європейського Союзу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. За цей час ЄС затвердив численні пакети обмежувальних заходів, які торкнулися банківського сектору, енергетики, транспорту, технологій, оборонної промисловості та сотень фізичних і юридичних осіб. Більшість рішень ухвалювалася консенсусом усіх держав-членів Євросоюзу.

Італія залишається серед країн, які підтримують санкційну політику ЄС та надають допомогу Україні. Водночас питання довгострокових економічних наслідків санкцій періодично стає предметом політичних дискусій усередині країни. Частина представників бізнесу та окремих політичних сил наголошують на впливі обмежень на торгівлю, промисловість та енергетичний сектор Європи.

Прийнята резолюція не змінює чинний санкційний режим і не означає автоматичного перегляду обмежень щодо Росії. Рішення про продовження або скасування санкцій ухвалюються на рівні Європейського Союзу за погодженням усіх держав-членів. Проте документ демонструє, що в європейських столицях уже починається обговорення можливих механізмів післявоєнного врегулювання та ролі санкцій у майбутньому переговорному процесі.

На тлі відсутності прогресу в мирних переговорах і продовження бойових дій питання санкцій залишається одним із центральних елементів політики Заходу щодо Росії. Будь-які дискусії про їхнє потенційне пом’якшення безпосередньо пов’язуються з перебігом війни, гарантіями безпеки для України та умовами можливого мирного врегулювання.

La Repubblica, війна в Україні, війна Росії проти України, гуманітарна допомога Україні, дипломатія, допомога українцям, економіка ЄС, економічні санкції, європейська політика, Європейський Союз, європейські інституції, ЄС, зовнішня політика Італії, італійська резолюція, Італія, мирні переговори, міжнародна політика, міжнародні відносини, новини Європи, обмеження проти РФ, парламент Італії, підтримка України, післявоєнне врегулювання, політика ЄС, російсько-українська війна, Росія, санкції проти Росії, санкції РФ, санкційний режим, Україна
Останні новини
Яке церковне свято 12 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 12 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
12 червня 2026 року за новим церковним календарем православні християни читать далее
11-06, 18:13
Киянам почали надходити платіжки за опалення заднім числом

Киянам почали надходити платіжки за опалення заднім числом
Жителі Києва почали отримувати додаткові рахунки за послуги централізованого опалення читать далее
11-06, 17:27
Власники сертифікатів єВідновлення не можуть отримати житло

Власники сертифікатів єВідновлення не можуть отримати житло
Державна програма компенсації за зруйноване житло через житлові сертифікати єВідновлення читать далее
11-06, 15:41
Міністр оборони Британії подав у відставку через витрати

Міністр оборони Британії подав у відставку через витрати
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку, звинувативши читать далее
11-06, 15:24
Парламент Італії закликав скасувати санкції проти РФ після війни

Парламент Італії закликав скасувати санкції проти РФ після війни
Парламент Італії ухвалив резолюцію, в якій закликав розпочати роботу над читать далее
11-06, 15:22
США вперше стали найбільшим експортером нафти у світі

США вперше стали найбільшим експортером нафти у світі
Сполучені Штати вперше в історії вийшли на перше місце у читать далее
11-06, 15:20
Війна в Україні вже триває довше за Першу світову

Війна в Україні вже триває довше за Першу світову
Станом на сьогодні війна Росії проти України триває 1569 днів. читать далее
11-06, 13:55
В Івано-Франківську хочуть підвищити тариф на воду на 232%

В Івано-Франківську хочуть підвищити тариф на воду на 232%
Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» оприлюднило намір суттєво переглянути тарифи на централізоване читать далее
11-06, 13:51
Українців можуть штрафувати на 5100 грн за оголошення на стовпах

Українців можуть штрафувати на 5100 грн за оголошення на стовпах
В Україні за самовільне розміщення рекламних оголошень на стовпах, зупинках читать далее
11-06, 13:47
Куди інвестувати українцям у 2026 році: реальні варіанти

Куди інвестувати українцям у 2026 році: реальні варіанти
У 2026 році питання інвестування для українців залишається складнішим, ніж читать далее
11-06, 11:06
Надбавка самотнім пенсіонерам: хто має право у 2026 році

Надбавка самотнім пенсіонерам: хто має право у 2026 році
В Україні частина пенсіонерів може отримувати додаткову щомісячну виплату до читать далее
11-06, 11:02
Польща закриє автобусний рух через «Шегині – Медика»

Польща закриє автобусний рух через «Шегині – Медика»
З 15 червня 2026 року Польща призупинить пропуск пасажирських автобусів читать далее
11-06, 10:58
Як купити квиток на потяг Укрзалізниці в сезон відпусток

Як купити квиток на потяг Укрзалізниці в сезон відпусток
У літній сезон придбання залізничних квитків в Україні перетворюється на читать далее
11-06, 09:34
Олена Тополя назвала суму компенсації за пошкоджене обстрілом житло

Олена Тополя назвала суму компенсації за пошкоджене обстрілом житло
Українська співачка Олена Тополя повідомила, що отримала від держави 209 читать далее
11-06, 09:18
Чому українцям блокують платежі за кордоном: санкції, шахрайство та ризики банків

Чому українцям блокують платежі за кордоном: санкції, шахрайство та ризики банків
Українці, які подорожують або тимчасово проживають за кордоном, дедалі частіше читать далее
11-06, 09:08
Стартує ЧС-2026: матч-відкриття пройде на легендарній «Ацтеці»

Стартує ЧС-2026: матч-відкриття пройде на легендарній «Ацтеці»
11 червня матчем між збірними Мексики та Південно-Африканської Республіки розпочинається читать далее
11-06, 08:58
Toyota та Lexus очолили рейтинг найнадійніших авто у світі

Toyota та Lexus очолили рейтинг найнадійніших авто у світі
Аналітична компанія ISeeCars оприлюднила новий рейтинг автомобільних брендів за довговічністю, читать далее
10-06, 20:22
Пенсійний фонд закликав подати заяву до 1 липня для збереження пільг

Пенсійний фонд закликав подати заяву до 1 липня для збереження пільг
Пенсійний фонд України звернувся до громадян із нагадуванням про необхідність читать далее
10-06, 20:18
Як проростити авокадо з кісточки: покрокова інструкція для дому

Як проростити авокадо з кісточки: покрокова інструкція для дому
Авокадо давно перестало бути екзотикою на полицях магазинів, але для читать далее
10-06, 19:39
Яке церковне свято 11 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 11 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
11 червня 2026 року православні християни в Україні вшановують пам’ять читать далее
10-06, 18:59
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції