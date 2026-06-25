ПАР сенсаційно вийшла в плейоф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю
2026-25-06    156

ПАР сенсаційно вийшла в плейоф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю

Збірна Південно-Африканської Республіки 25 червня здобула історичну перемогу над командою Південної Кореї в матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поєдинок відбувся на стадіоні Estadio BBVA у мексиканському Монтерреї та завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Тапело Масеко, а успіх дозволив південноафриканцям уперше в історії пробитися до плейоф світової першості.

В тему: ЧС-2026 з футболу: де проходить, формат, команди та календар

Перед початком матчу фаворитом вважалася збірна Південної Кореї, яка мала значно більше досвіду виступів на чемпіонатах світу та регулярно бере участь у фінальних стадіях турніру. Водночас команді ПАР необхідно було набирати очки для збереження шансів на вихід до наступного раунду. Південноафриканські футболісти обрали обережну тактику з акцентом на дисципліновану гру в обороні та швидкі контратаки.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Корейська команда більше володіла м’ячем і намагалася контролювати темп гри, однак створити велику кількість небезпечних моментів біля воріт суперника не змогла. Захист ПАР діяв організовано, перекриваючи вільні зони та не дозволяючи азійській збірній використовувати швидкість своїх атакувальних футболістів. Південноафриканці також шукали можливості для загострення, але до перерви рахунок залишався незмінним.

Ключовий епізод зустрічі стався на 63-й хвилині. Тапело Масеко скористався помилкою оборони суперника та відправив м’яч у сітку воріт збірної Південної Кореї. Для 22-річного вінгера цей гол став одним із найважливіших у кар’єрі, адже саме він приніс його команді історичний результат на найбільшому футбольному турнірі планети.

Після пропущеного м’яча корейці активізувалися та почали діяти значно агресивніше. Тренерський штаб провів кілька замін, намагаючись посилити атаку та врятувати матч. Збірна Південної Кореї збільшила тиск на ворота суперника, однак оборона африканської команди витримала всі випробування. Воротар ПАР кілька разів рятував свою команду після небезпечних ударів, а захисники самовіддано блокували спроби суперників завдати завершального удару.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Південно-Африканської Республіки. Для команди цей успіх став одним із найбільших досягнень в історії національного футболу. До цього південноафриканці жодного разу не долали груповий етап чемпіонатів світу. Найближче до такого результату вони були у 2010 році, коли приймали мундіаль удома, але тоді не змогли пробитися до раунду плейоф.

Південна Корея, яка традиційно вважається однією з найсильніших збірних Азії, завершила груповий етап із серйозними кадровими та турнірними втратами. Команда не змогла реалізувати свої моменти в ключовому матчі та втратила можливість продовжити боротьбу за трофей. Для корейського футболу це стало одним із найбільш болючих результатів останніх років на міжнародній арені.

Вихід ПАР до плейоф став черговим підтвердженням того, що чемпіонат світу 2026 року приносить несподівані результати та нові футбольні історії. Африканська команда продемонструвала високий рівень організації гри, витримку під тиском та ефективність у вирішальні моменти. Наступний суперник збірної визначиться після завершення матчів інших груп та остаточного формування сітки плейоф.

Підсумкова турнірна таблиця групи A на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року після завершення матчів 3-го туру має такий вигляд:

МКомандаІВНПМ’ячі+/-ОСтатус
1Мексика33006 – 0+69Вихід у плей-оф
2ПАР31112 – 3-14Вихід у плей-оф
3Південна Корея31022 – 3-13Очікує рейтингу третіх місць
4Чехія30122 – 6-41Завершила виступи

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