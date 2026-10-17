Папа Лев XIV попросив Путіна про перемир’я

Папа Римський Лев XIV 16 жовтня 2026 року провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і попросив про гуманітарне перемир’я в окупованих Олешках Херсонської області. Глава Католицької церкви закликав забезпечити доставку продовольства й медикаментів до міста, а також організувати добровільну та безпечну евакуацію цивільного населення. Про розмову повідомила пресслужба Святого Престолу. У Ватикані наголосили, що понтифік стурбований тяжкою гуманітарною ситуацією в населеному пункті. Лев XIV також підтвердив готовність Святого Престолу підтримувати діалог і мирні ініціативи.

«Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння з приводу тяжкої гуманітарної ситуації в місті Олешки Херсонської області, попросивши про перемир’я, щоб забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення», — йдеться в повідомленні Ватикану.

У Кремлі заявили, що Путін виклав власну позицію щодо відповідальності української влади за гуманітарну ситуацію в Олешках. Водночас російська сторона повідомила про підтримку намірів Ватикану сприяти безпеці жителів і забезпеченню міста життєво необхідними поставками. За повідомленням російської сторони, сторони домовилися співпрацювати в цьому напрямку. Однак конкретних параметрів можливого перемир’я, дати його початку та механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню оголошено не було.

Гуманітарна ситуація в Олешках загострилася через тривалу окупацію, бойові дії та обмеження доступу до міста. За даними міжнародних медіа, до осені 2026 року там залишалося приблизно 1700 людей, серед яких діти, літні люди та особи з інвалідністю. Постачання продуктів і ліків ускладнене, а пересування дорогами пов’язане з ризиком мінування та атак безпілотників. Мешканці стикаються з нестачею їжі, медичної допомоги та інших базових ресурсів.

За повідомленнями жителів, які залишили місто, спроби самостійної евакуації можуть бути небезпечними через мінні поля та обстріли. Через ці обставини гуманітарний коридор із гарантіями безпеки залишається одним із ключових питань для цивільного населення. Доставка допомоги має враховувати не лише можливість її ввезення, а й безпеку волонтерів, медиків і самих отримувачів.

Телефонна розмова відбулася на тлі відновлення Лева XIV після операції в римській лікарні імені Агостіно Джемеллі. 13 жовтня понтифіку видалили нижню частку правої легені через виявлене новоутворення. За інформацією Ватикану, післяопераційне відновлення проходило відповідно до прогнозів лікарів. Попри госпіталізацію, Папа продовжив виконувати окремі офіційні обов’язки.

Це не перший телефонний контакт Лева XIV із Путіним. 4 червня 2025 року вони вже розмовляли про війну, гуманітарну ситуацію та обмін полоненими. Тоді Папа закликав російського президента зробити крок, який сприяв би миру, і наголосив на важливості діалогу між сторонами. Ватикан також відзначав роботу кардинала Маттео Дзуппі, який долучався до гуманітарних ініціатив, зокрема щодо обміну полоненими.

Новий заклик Святого Престолу зосереджений на конкретному гуманітарному завданні — забезпеченні цивільних в Олешках їжею, медикаментами та можливістю безпечно виїхати. Подальший результат залежатиме від практичних домовленостей сторін, гарантій безпеки й доступу гуманітарних організацій до міста. Станом на 17 жовтня публічного підтвердження погодженого графіка перемир’я або початку евакуації не було.