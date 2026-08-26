Пальне в Україні дорожчає швидше, ніж у країнах ЄС: нові дані

В Україні в липні 2026 року автомобільне пальне та мастильні матеріали подорожчали на 28% у річному вимірі, що стало вищим показником, ніж у будь-якій країні Європейського Союзу. Для порівняння, середнє річне зростання цін у ЄС становило 16,9%, а найвищий показник серед держав блоку зафіксували в Румунії — 24,2%.

Темпи подорожчання пального в Україні на 11,1 відсоткового пункту перевищили середній показник Євросоюзу. Різниця з Румунією, яка стала лідером серед 27 країн ЄС, становила 3,8 відсоткового пункту. Загалом річне зростання українських цін приблизно в 1,66 раза перевищило середні темпи подорожчання пального в країнах Євросоюзу.

У липні ситуація в Україні дещо відрізнялася від річної динаміки. Порівняно з червнем ціни на пальне та мастильні матеріали знизилися на 0,1%. Водночас з початку 2026 року їхня вартість зросла вже на 26,5%, що свідчить про значне подорожчання на внутрішньому ринку протягом семи місяців.

У Європейському Союзі в липні, навпаки, зафіксували помісячне зростання цін на основні види автомобільного пального. Середня вартість дизельного палива підвищилася на 4,3% проти червня, а бензину — на 4,7%. У попередньому місяці динаміка була протилежною: дизельне пальне подешевшало на 6,4%, а бензин — на 4,2%.

Найбільше дизельне паливо за місяць подорожчало в Польщі — на 13,4%. Далі розташувалися Німеччина з показником 12,7% і Греція, де ціни зросли на 12,1%. За темпами місячного подорожчання бензину також лідирувала Польща — плюс 17,2%, після неї йшли Німеччина з 11% та Іспанія з 7,1%.

У річному вимірі після Румунії найбільше зростання вартості пального та мастильних матеріалів серед країн ЄС зафіксували в Німеччині та Литві — по 22,9%. У Болгарії ціни підвищилися на 22,2%, у Нідерландах — на 22%, у Фінляндії — на 20,5%. Саме в цих шести країнах темпи подорожчання перевищили середній показник Євросоюзу.

Зростання цін у липні стало продовженням нестабільної динаміки європейського ринку протягом останніх місяців. У травні річне подорожчання пального та мастильних матеріалів у ЄС сягало 20,7%, у червні темпи сповільнилися до 13,7%, а в липні знову прискорилися до 16,9%.

Річне зростання вартості пального зафіксували у 25 із 27 держав Євросоюзу. Єдиною країною, де ціни на цю категорію товарів за рік практично не змінилися в бік зростання, стала Угорщина. Там вартість пального та мастильних матеріалів, навпаки, знизилася на 0,1%.

Для українського ринку липневе зниження на 0,1% не компенсувало різкого підвищення цін, накопиченого з початку року. Показник 26,5% за сім місяців означає, що вартість пального продовжує суттєво впливати на витрати автомобілістів, перевізників і підприємств, для яких паливо є однією з основних складових собівартості.

Подальша динаміка залежатиме від кількох чинників, зокрема світових котирувань на нафту й нафтопродукти, ситуації на європейському ринку, валютного курсу, логістичних витрат та внутрішнього попиту. Навіть короткострокове зниження цін упродовж окремого місяця не обов’язково означає розворот річної тенденції.

Європейські дані враховують широку категорію автомобільного пального та мастильних матеріалів, тому показники відображають загальну інфляційну динаміку в транспортному сегменті. Різниця між річними темпами зростання цін у різних країнах пояснюється не лише зміною вартості нафтопродуктів, а й особливостями податкового навантаження, державного регулювання та структури внутрішніх ринків.

Високі ціни на пальне мають ширший вплив на економіку, оскільки витрати на бензин і дизель закладені у вартість перевезень та логістики. Тому подальше подорожчання може відображатися на цінах товарів і послуг, особливо в сегментах, де транспортування займає значну частку витрат. Водночас липневе помісячне зниження показало, що після різкого стрибка на ринку можливі короткострокові корекції.