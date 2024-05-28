Отримання відстрочки по догляду за інвалідом 2 групи ускладнили
2024-28-05    88

Отримання відстрочки по догляду за інвалідом 2 групи ускладнили

Станом на сьогодні ми бачимо як Кабмін трактує закон на власний розсуд. І для осіб, у яких батьки мають 2 групу інвалідності, по суті, штучно ускладнили, якщо не унеможливили, отримання відстрочки. Може, дійсно скасують найближчим часом.

Для встановлення факту здійснення догляду і, відповідно, оформлення відстрочки від призову, окремим військовозобов’язаним необхідно буде отримати додатковий документ. Йдеться про акт про встановлення факту здійснення особою догляду, який буде видавати спеціально створена комісія.

Це передбачає Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560.

Окрім того, як повідомив народний депутат, член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс, Кабмін цією постановою додав до переліку документ, який не був передбачений законом про мобілізацію.

Йдеться про висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи), які мають подати особи, що претендують на відстрочку з підстави наявності одного із своїх батьків з інвалідністю ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІ групи:

«В нещодавно прийнятому законі про мобілізацію 3633-lX п. 13 ст. 23 (відстрочка від мобілізації) викладений в наступній редакції:

«Які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі).

У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю».

Ніби все зрозуміло і чітко.

Закон не містить якогось подвійного, потрійного тлумачення цих норм.

Але Кабмін вирішив чомусь, що має право трактувати закон на свій розсуд.

В додатку 5 Постанови КМУ 560, навпроти кожного пункту з підставами на відстрочку є колонка «Документи, що підтверджують право на відстрочку».

Навпроти п. 13, у вказаній графі, крім всього іншого, в останньому реченні прописано наступне:

«Та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляду (для осіб з інвалідністю ІІ групи)».

Але в п. 13 ст. 23 Закону про мобілізацію жодного згадування про будь-який висновок ЛКК щодо необхідності здійснення постійного догляду за особами з інвалідністю 1 і 2 груп, взагалі не йдеться.

Більше того, КМУ, без жодних для цього законних підстав, на свій власний розсуд, вимогу щодо постійного догляду чомусь прописав виключно тільки для осіб з інвалідністю 2 групи, а для 1 групи залишив все в редакції самого закону.

Хоча вимоги п. 13 ст. 23 в законі прописані нероздільно однаково для осіб з інвалідністю 1 і 2 груп.

Про що це свідчить? Про неправомірне тлумачення закону на свій розсуд. Може завтра інші органи виконавчої влади будуть на власний розсуд трактувати закони та виносити накази і розпорядження, базуючись не на законі, а на власному світосприйнятті?.

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