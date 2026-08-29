Освітня омбудсманка закликала школи відмовитися від лінійок 1 вересня

Освітня омбудсманка Надія Лещик закликала українські школи відмовитися від масових урочистих лінійок 1 вересня через ризик російських обстрілів і провести початок нового навчального року у форматі, який максимально зменшить небезпеку для дітей, педагогів та батьків.

За її словами, формат заходів до початку навчального року має визначатися насамперед безпековою ситуацією в конкретній громаді. Масове зібрання учнів, працівників школи та батьків на подвір’ї або в іншому відкритому просторі створює додаткові ризики під час повітряної тривоги та не завжди дозволяє швидко перемістити всіх присутніх до укриття.

Омбудсманка закликала керівників закладів освіти обирати альтернативні формати проведення першого дня навчання. Йдеться, зокрема, про організацію заходів окремо для класів, скорочення кількості учасників одночасних зібрань або проведення зустрічей у приміщеннях, з яких можна оперативно перейти до захисної споруди.

Окрему увагу Надія Лещик рекомендувала приділити готовності укриттів напередодні початку навчального року. У школах мають перевірити можливість доступу до захисних приміщень, їхню місткість, стан входів і виходів, а також готовність закладу діяти у разі оголошення повітряної тривоги під час освітнього процесу.

Працівникам закладів освіти також необхідно провести інструктажі з безпеки та актуалізувати порядок дій у надзвичайних ситуаціях. Важливо, щоб учні розуміли, куди мають прямувати під час тривоги, а працівники школи знали порядок організації переходу дітей до укриття та контролю за їхнім перебуванням там.

Початок навчального року потребує окремої уваги до психологічного стану дітей, які після літніх канікул повертаються до шкільного середовища в умовах повномасштабної війни. Освітня омбудсманка також рекомендувала забезпечити учням необхідну психологічну підтримку та враховувати можливий вплив тривог, обстрілів і вимушених перерв у навчанні.

Рішення щодо формату заходів 1 вересня можуть ухвалюватися з урахуванням ситуації в регіоні, позиції військових адміністрацій та можливостей конкретного закладу. Єдиного сценарію для всіх шкіл не передбачається, оскільки рівень загроз і доступність укриттів суттєво відрізняються залежно від громади.

Відмова від традиційної лінійки не означає скасування початку навчального року. Школи можуть організувати перший навчальний день у менш масовому форматі, приділивши час знайомству учнів із правилами безпеки, адаптації після канікул та роз’ясненню порядку дій під час повітряної тривоги.

Потреба переглядати традиційні шкільні заходи виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли навчальні заклади були змушені враховувати постійну загрозу ракетних і дронових атак. Масові заходи стали окремим фактором ризику, оскільки велика кількість людей одночасно може перебувати на відкритій території.

Безпека освітнього процесу залежить не лише від наявності укриття, а й від того, наскільки швидко всі учасники можуть ним скористатися. Саме тому перевірка маршрутів евакуації, доступу до захисних приміщень та готовності персоналу має значення вже з першого дня навчання.

Перший дзвоник традиційно збирає біля шкіл значну кількість учнів і батьків, однак в умовах війни заклади освіти дедалі частіше змінюють звичний формат таких подій. Остаточний спосіб проведення 1 вересня залежатиме від локальної безпекової ситуації та можливості школи забезпечити захист усіх учасників.