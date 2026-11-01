Остап Стахів: біографія та цікаві факти про блогера й активіста

Остап Стахів — львівський блогер і громадський діяч, який став відомим завдяки антивакцинаторським кампаніям, політичним акціям та виступам проти мобілізації. Він очолював місцеві осередки політичних партій і кілька разів балотувався до органів влади, однак не здобув депутатського мандата Верховної Ради. Під час пандемії COVID-19 Стахів поширював твердження про небезпеку вакцинації та заперечував офіційну позицію щодо пандемії. Згодом його діяльність опинилася в центрі уваги правоохоронців через кримінальні провадження, пов’язані з підозрами у спробах повалення конституційного ладу, шахрайстві та поширенні інформації про розташування українських військових. 31 жовтня 2026 року поліція доправила Стахіва до територіального центру комплектування у Львові через порушення правил військового обліку.

Біографія

Остап Стахів народився 1 січня 1985 року в місті Ходорів Львівської області. За інформацією з його біографії, він навчався у Ходорівській загальноосвітній школі № 3, а згодом здобув фахову освіту у Львові. У 2008 році закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». У відкритих джерелах також зазначено, що в дитинстві він навчався гри на бандурі.

Політичну діяльність Стахів розпочав у 2005 році, коли очолив Жидачівську районну організацію Всеукраїнського об’єднання «Свобода». У 2007 році він балотувався до Верховної Ради за списком цієї політичної сили, але його реєстрацію скасували через невказане місце роботи. Згодом він залишив партію та долучився до інших політичних проєктів.

У 2008 році Стахів очолив Львівський міський осередок Української партії. У 2010 році його виключили з політичної сили після звинувачень у фінансових зловживаннях з боку представників партії. Ці звинувачення стали одним із ранніх публічних епізодів навколо його політичної діяльності.

У 2014 та 2019 роках Стахів балотувався до Верховної Ради як самовисуванець в одномандатному окрузі № 117 у Львові, проте не був обраний. У 2015 році він брав участь у місцевих виборах у Винниках. У 2020 році очолив політичний проєкт «Ідея нації» та балотувався на посаду голови Львівської міської територіальної громади.

Ширшу впізнаваність Стахів здобув у період пандемії COVID-19. Він організовував акції проти карантинних обмежень і вакцинації, виступав проти носіння масок та поширював конспірологічні твердження про пандемію. У листопаді 2021 року Служба безпеки України повідомила йому про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка стосується дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. За версією слідства, діяльність пов’язаних із ним осіб могла бути спрямована на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації. Підозра не є доказом вини, а остаточні висновки щодо відповідальності має робити суд.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Стахів зосередився на темі мобілізації та роботі територіальних центрів комплектування. Він публікував відео, у яких критикував дії військовослужбовців ТЦК, а його прихильники поширювали матеріали про конфлікти під час мобілізаційних заходів. У 2023 році він також почав організовувати платні курси «Статус. Журналіст», після проходження яких учасникам обіцяли видати журналістські посвідчення.

У травні 2024 року Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не підтримала реєстрацію трьох видань, пов’язаних зі Стахівим: «Галицькі вісті», «Ідея і чин» та «Правозахисники».

25 вересня 2024 року правоохоронці провели обшуки та повідомили Стахіву про підозру у шахрайстві й несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану. За версією слідства, під час онлайн-трансляції він розкрив відомості про місцеперебування військовослужбовців одного з ТЦК на Рівненщині. Інший епізод стосувався отримання коштів за курси, учасникам яких, за даними правоохоронців, видавали посвідчення без належних правових підстав.

У жовтні 2024 року суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У грудні він вийшов із СІЗО після внесення застави в розмірі 908,4 тис. грн. У січні 2025 року обвинувальний акт у справі про шахрайство та поширення інформації про розташування ЗСУ скерували до суду. Станом на 1 листопада 2026 року підтверджених відомостей про остаточний вирок у цій справі у перевірених відкритих джерелах не виявлено.

Останній резонансний епізод стався 31 жовтня 2026 року. Працівники Національної поліції доправили Стахіва до одного з районних ТЦК та СП у Львові. Львівський обласний ТЦК повідомив, що чоловік перебував у розшуку з 6 березня 2026 року через порушення правил військового обліку. За інформацією відомства, після доставлення він проходить військово-лікарську комісію. Сам факт доставлення до ТЦК не означає автоматичної мобілізації: подальші рішення залежать від результатів медичного огляду та наявності законних підстав для відстрочки.

Цікаві факти

Остап Стахів є племінником українського бандуриста Остапа Стахіва, якого відзначили званням народного артиста України. Попри родинний зв’язок із музикантом, сам Стахів став відомим переважно завдяки громадській та політичній діяльності, а не мистецтву.

У 2020 році Стахів балотувався на посаду голови Львівської міської громади. За даними аналітичних матеріалів VoxUkraine, він отримав близько 0,36% голосів. Цей результат не дав йому змоги отримати керівну посаду в міській громаді.

У 2023 році Стахів створив громадську організацію «Об’єднання правозахисників України». У межах її діяльності він пропонував навчання та документи, які позиціювалися як посвідчення журналістів або правозахисників. Правоохоронці згодом заявили, що частина таких документів видавалася без належних правових підстав. Саме діяльність платних курсів стала одним з епізодів кримінального провадження.

Після початку повномасштабної війни тематика його публічних виступів змістилася від заперечення карантинних заходів до критики мобілізації. Аналітичні матеріали українських медіа описували мережу його прихильників, які поширювали відео конфліктів із представниками державних органів. Водночас твердження про можливу координацію таких кампаній з боку Росії залишаються предметом оцінок і розслідувань, а не автоматично встановленим фактом щодо кожного учасника.

Відповіді на питання про Остапа Стахіва

Скільки років Остапу Стахіву?

Остап Стахів народився 1 січня 1985 року. Станом на 1 листопада 2026 року йому 41 рік. Його місце народження — місто Ходорів Львівської області.

Яку освіту здобув Остап Стахів?

Стахів навчався у Ходорові, а професійну освіту здобував у Львові. У 2008 році він закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». Відомостей про подальше здобуття ним наукового ступеня у відкритих біографічних матеріалах немає.

Чим Остап Стахів став відомим?

Широку популярність він здобув під час пандемії COVID-19 завдяки протестам проти карантину та вакцинації. Пізніше його діяльність привернула увагу через виступи проти мобілізації та конфлікти навколо роботи ТЦК. Додаткову увагу до нього спричинили кримінальні провадження, відкриті у 2021 та 2024 роках.

У чому підозрюють Остапа Стахіва?

У 2021 році СБУ повідомила йому про підозру за статтею про дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу. У 2024 році йому оголосили підозри у шахрайстві та несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ. У січні 2025 року обвинувальний акт у другій справі передали до суду; підозри не означають доведеної вини.

Чому Остапа Стахіва доправили до ТЦК у 2026 році?

31 жовтня 2026 року поліція доправила його до районного ТЦК у Львові через порушення правил військового обліку. За повідомленням Львівського обласного ТЦК, він перебував у розшуку з березня того самого року. Після доставлення Стахів проходить військово-лікарську комісію, а питання придатності до служби та можливих підстав для відстрочки мають вирішувати відповідно до законодавства.